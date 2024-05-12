Η διάσημη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ βρίσκεται ανάμεσα στους διαδηλωτές που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που έλαβαν χώρα έξω από το Malmo Arena στο περιθώριο του διαγωνισμού της Eurovision.
Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, η νεαρή ακτιβίστρια, που έχει απασχολήσει με τη δράση της σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ήταν στο γκρουπ των διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης και των Παλαιστινίων, διαμαρτυρόμενη για την παρουσία της αποστολής του Ισραήλ.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης:
Greta Thunberg Arrested— People News (@Peoplenewsapp) May 11, 2024
How Dare you 😡#Eurovision2024 #FreePalestine #Israel #ISIS pic.twitter.com/9qzolzkexz
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.