Η διάσημη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ βρίσκεται ανάμεσα στους διαδηλωτές που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που έλαβαν χώρα έξω από το Malmo Arena στο περιθώριο του διαγωνισμού της Eurovision.

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, η νεαρή ακτιβίστρια, που έχει απασχολήσει με τη δράση της σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ήταν στο γκρουπ των διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης και των Παλαιστινίων, διαμαρτυρόμενη για την παρουσία της αποστολής του Ισραήλ.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης:

Πηγή: skai.gr

