Ενρίκε για την αποχώρηση Εμπαπέ: «Η Παρί θα συνεχίσει να είναι μεγάλη ομάδα, θα γίνουμε καλύτεροι»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ επιβεβαίωσε πως στο τέλος της σεζόν θα φύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν, με πιθανότερο προορισμό τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφαιρώντας μία πολύτιμη λύση από τη γαλλική ομάδα.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Γάλλου επιθετικού, ο Λουίς Ενρίκε μίλησε με τα καλύτερα λόγια γι' αυτόν ως παίκτη και άνθρωπο, ενώ τόνισε πως η αποχώρησή του δεν σημαίνει πως η Παρί θα πάψει να είναι μεγάλη ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι τα καλύτερα για τον Έμπαπε ως ποδοσφαιριστή και ως άτομο. Καταλαβαίνω την απόφασή του. Ήταν μέλος της ομάδας επτά χρόνια. Έχει δώσει τα πάντα σε αυτόν τον σύλλογο, όπως και η ίδια η ομάδα του έχει δώσει τα πάντα. Tου εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Είμαι περήφανος που τον είχα σε αυτή την ομάδα. Μας έχει βοηθήσει και είναι ηγέτης, και το έχει κάνει με μεγάλη του χαρά. Η Παρί θα συνεχίσει να είναι μια μεγάλη ομάδα και θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Θα φέρουμε παίκτες με ισχυρή νοοτροπία, που θα ταυτίζονται με τον σύλλογο, έτσι λειτουργεί η ζωή»

