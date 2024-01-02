Μια ομάδα Γάλλων εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Ερευνών και Αναλύσεων (BEA) πολιτικής αεροπορίας αναμένεται αύριο στην Ιαπωνία, προκειμένου να συμβάλει στην έρευνα για τη σύγκρουση ενός Airbus της Japan Airlines με αεροπλάνο της ιαπωνικής ακτοφυλακής στο αεροδρόμιο του Τόκιο.

Το Airbus Α350 της ιαπωνικής εταιρείας συγκρούστηκε, κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Χανέντα, με ένα Bombardier Dash 8 της ακτοφυλακής, το οποίο ετοιμαζόταν να απογειωθεί. Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα, ωστόσο το πιθανότερο σενάριο είναι το ανθρώπινο λάθος. Το σημείο που πρέπει να διευκρινιστεί, είναι σε ποιο επίπεδο σημειώθηκε το λάθος. Ήταν από τον πύργο ελέγχου; Το λάθος έγινε από τον χειριστή του αεροσκάφους της ακτοφυλακής; Ή συνέβη κάτι άλλο; Όλα τα σενάρια θα εξεταστούν από τα στοιχεία και θα δοθεί το πόρισμα για το δυστύχημα στο αεροδρόμιο της Ιαπωνίας.

Οι 367 επιβάτες και τα 12 μέλη του πληρώματος του Airbus πρόλαβαν να το εκκενώσουν, μολονότι είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Οι πέντε από τους έξι επιβαίνοντες στο αεροπλάνο της ακτοφυλακής σκοτώθηκαν.

Η γαλλική BEA συμμετέχει στις τεχνικές έρευνες σε ατυχήματα που συμβαίνουν στο εξωτερικό, ως υπηρεσία της χώρας κατασκευής του αεροσκάφους. Τα Α350 κατασκευάζονται στην Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Η Japan Airlines έχει στον στόλο της 16 αεροπλάνα του ευρωπαϊκού ομίλου.

