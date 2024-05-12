Μπλίνκεν: Μία ισραηλινή επέμβαση στη Ράφα δεν θα εξαλείψει τη Χαμάς

Μια ευρείας έκτασης ισραηλινή επίθεση στη Ράφα θα προκαλούσε «χάος» και «αναρχία», χωρίς να οδηγήσει στην εξάλειψη της Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, παραδεχόμενος παράλληλα ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στον παλαστιανιακό θύλακα έχει σκοτώσει περισσότερους αμάχους από όσα μέλη της Χαμάς.

Το σχέδιο που εξετάζει επί του παρόντος το Ισραήλ αναφορικά με τη Ράφα «κινδυνεύει να προκαλέσει τεράστια καταστροφή στον άμαχο πληθυσμό χωρίς να επιλυθεί το πρόβλημα», εκτίμησε ο Μπλίνκεν μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

«Θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν χιλιάδες ένοπλα μέλη της Χαμάς» ακόμη και με μια επέμβαση στη Ράφα, σημείωσε.

Μια ισραηλινή επέμβαση στη νότια αυτή πόλη του παλαιστινιακού θύλακα κινδυνεύει να δημιουργήσει «χάος» και «αναρχία» και, στο τέλος, επιστροφή της Χαμάς, πρόσθεσε.

«Είδαμε τη Χαμάς να επιστρέφει στις περιοχές που απελευθέρωσε το Ισραήλ στο βορρά, ακόμη και στη Χαν Γιουνίς», μια ερειπωμένη πόλη κοντά στη Ράφα, ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει δημόσια ότι θα αναστείλουν την παράδοση ορισμένων όπλων στο Ισραήλ, αν το εβραϊκό κράτος εξαπολύσει ευρεία επίθεση στη Ράφα, όπου σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στοιβάζονται 1,4 εκατ. άνθρωποι στην πλειονότητά τους εκτοπισμένοι από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τις μάχες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει ανοιχτά εναντιωθεί σε μια ισραηλινή επίθεση εκεί, με το Ισραήλ προς το παρόν να δείχνει να αψηφά την αμερικανική προειδοποίηση.

«Μιλήσαμε μαζί τους για να βρούμε ένα πολύ καλύτερο τρόπο για να επιτύχουμε ένα βιώσιμο αποτέλεσμα», τόνισε ο Μπλίνκεν.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι περισσότεροι άμαχοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από ό,τι μέλη της Χαμάς, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών απάντησε: «Ναι», στο CBS.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών της Γάζας, τουλάχιστον 35.034 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κι άλλοι 78.755 τραυματίστηκαν από την έναρξη της ισραηλινής εισβολής στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν επίθεση στο νότιο Ισραήλ σκοτώνοντας πάνω από 1.170 ανθρώπους, σύμφωνα με τους ισραηλινούς επίσημους απολογισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

