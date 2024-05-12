ΣΥΡΙΖΑ: Προκλητική η αναφορά από τη νέα πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας - Βαρύτατες ευθύνες η κυβέρνηση

Για «προκλητική αναφορά» από τη νέα πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και για «βαρύτατες ευθύνες» της κυβέρνησης, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την προκλητική αναφορά της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία προέβη σε εξόφθαλμη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών και καλεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη να εγκαταλείψει επιτέλους την μικροπολιτική διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής και να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

Δυστυχώς, σε πέντε μόλις χρόνια διακυβέρνησης, ο κος Μητσοτάκης, με την αδιαφανή και ανεύθυνη πολιτική του, κατάφερε να συρρικνώσει σημαντικά το γεωπολιτικό αποτύπωμα και τον ρόλο της χώρας μας και στα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο με τόσο κόπο έχτισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ το διάστημα 2015-2019, προκειμένου να χαϊδέψει αυτιά σε ακροδεξιά ακροατήρια. Τα ίδια φυσικά ισχύουν και για το αδελφό κόμμα της ΝΔ στο ΕΛΚ, VMRO-DPMNE, το οποίο έχει επιδοθεί σε ένα οργιώδες κρεσέντο ανέξοδου λαϊκισμού, αντιμετωπίζοντας το διεθνές δίκαιο περίπου σαν μια ενοχλητική συγκυρία την οποία μπορεί να προσπεράσει.

Καλούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη να εγκαταλείψει αυτήν την παθητική στάση της και να αντιμετωπίσει άμεσα, με αυστηρότητα, στη βάση των προβλέψεων της Συμφωνίας και με κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων διπλωματικών μέσων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, οποιαδήποτε χρήση όρων ή ενέργειες από τη νέα Πρόεδρο και τα μέλη της νέας Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας παραβιάζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών - ειδικά δε τη συνταγματική της ονομασία.

Η νέα αυτή διπλωματική αποτυχία της χώρας φέρει φαρδιά - πλατιά την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο; Τίποτα απολύτως, παρά μόνο μικροπολιτική επικοινωνία. Ούτε τα Μνημόνια έφερε προς κύρωση, ούτε συνεκλήθη ποτέ το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας - παρά την πρόβλεψη για ένα τον χρόνο - το οποίο θα οδηγούσε στη συνομολόγηση δεκάδων νέων συμφωνιών, ενισχύοντας έτσι την επιρροή της χώρας μας. Παράλληλα η κυβέρνηση δεν άσκησε πίεση ώστε να διασφαλίσει ότι η Βόρεια Μακεδονία θα υλοποιούσε τις υποχρεώσεις της για σχολικά βιβλία, εμπορικά σήματα, διαβατήρια και πινακίδες αυτοκινήτων . Το μόνο που έκανε όλα αυτά τα χρόνια ήταν να αποφεύγει οποιαδήποτε ενεργητική εμπλοκή με τη Συμφωνία για να διατηρήσει τις εσωκομματικές της ισορροπίες.

Η Κυβέρνηση φέρει βαρύτατες ευθύνες για την μικροκομματική και επικοινωνιακή λογική με την οποία διαχειρίζεται τις σχέσεις της χώρας με όλες τις γειτονικές μας χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς επέλεξε να ζημιώσει τα εθνικά συμφέροντα για να μην ζημιώσει τα κομματικά της συμφέροντα».

