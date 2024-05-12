Σλούκας και Ναν «σπάνε» τη στατιστική: Το elite δίδυμο στα γκαρντ

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν σε Final Four μετά από 12 χρόνια και θα επιδιώξουν να… ράψουν το έβδομο αστέρι στο Βερολίνο. Το Τριφύλλι πέρασε από το εμπόδιο της Μακάμπι Τελ Αβίβ για να φτάσει στους «4» της Ευώπης μετά από σειρά 5 αγώνων. Ο Εργκίν Αταμάν είδε πολλούς παίκτες του να βγαίνουν μπροστά ωστόσο Σλούκας και Ναν ξεχώρισαν.

