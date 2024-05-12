Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σλούκας και Ναν «σπάνε» τη στατιστική: Το elite δίδυμο στα γκαρντ

Ο Παναθηναϊκός έχει χωρίς αμφιβολία ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, δίδυμα γκαρντ στην Euroleague

Σλούκας και Ναν

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν σε Final Four μετά από 12 χρόνια και θα επιδιώξουν να… ράψουν το έβδομο αστέρι στο Βερολίνο. Το Τριφύλλι πέρασε από το εμπόδιο της Μακάμπι Τελ Αβίβ για να φτάσει στους «4» της Ευώπης μετά από σειρά 5 αγώνων. Ο Εργκίν Αταμάν είδε πολλούς παίκτες του να βγαίνουν μπροστά ωστόσο Σλούκας και Ναν ξεχώρισαν.

Για περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark