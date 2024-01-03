Νέες εκτοξεύσεις πυραύλων των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι εκτόξευσαν χθες Τρίτη το βράδυ δυο πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, κοντά στο στενό στρατηγικής σημασίας Μπαμπ ελ Μάντεμπ, επιβεβαίωσε ο αμερικανικός στρατός, μερικές ώρες μετά τις πρώτες πληροφορίες για τις επιθέσεις, που δημοσιοποιήθηκαν από τη βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφαλείας (UKMTO).

Αρχικά, η UKMTO έκανε λόγο για ως και τρεις εκρήξεις, σε μικρή απόσταση, «1 ως 5 ναυτικών μιλίων» από πλοίο που βρισκόταν ανάμεσα στα παράλια της Ερυθραίας και της Υεμένης, διευκρινίζοντας πως δεν υπέστη ζημιά και το πλήρωμα είναι «σώο».

Από την πλευρά του, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) πως οι Χούθι εκτόξευσαν δυο βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας (ASBMs) σε ζώνη στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, όπου βρίσκονταν αρκετά πλοία, χωρίς πάντως να αναφερθεί «καμιά ζημιά».

Πρόκειται για το 24ο συμβάν αυτής της φύσης από τα μέσα Νοεμβρίου, διευκρίνισε η CENTCOM την παραμονή (σημερινής) συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά την οποία τα κράτη μέλη, σύμφωνα με γαλλικές διπλωματικές πηγές, είναι πιθανό να συζητήσουν τις επιθέσεις των Χούθι.

Τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέσω του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, οι υεμενίτες αντάρτες πολλαπλασίασαν τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, από το οποίο διέρχεται το 12% του παγκόσμιου εμπορίου, σύμφωνα με το Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορικής Ναυτιλίας (ICS).

Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως και η Χαμάς, έχουν προειδοποιήσει πως θα βάζουν στο στόχαστρο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα αν έχουν οποιαδήποτε «σχέση» με το Ισραήλ.

Πύραυλοι και drones των σιιτών ανταρτών έχουν καταρριφθεί από αμερικανικά, γαλλικά και βρετανικά πολεμικά πλοία που περιπολούν στη ζώνη.

Κατά το αμερικανικό Πεντάγωνο, οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της υεμενίτικης επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας της χώρας, έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με drones και πυραύλους, βάζοντας στο στόχαστρο κάπου δέκα εμπορικά πλοία. Οι επιθέσεις αυτές αφορούσαν πάνω από 35 χώρες.

Οι ενέργειες των Χούθι, που απειλούν να προκαλέσουν σοβαρό πρόβλημα στις ροές του διεθνούς εμπορίου, ώθησαν την κυβέρνηση των ΗΠΑ να ανακοινώσει τη δημιουργία ad hoc διεθνούς στρατιωτικού συνασπισμού για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την Κυριακή, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως βύθισε τρία σκάφη των Χούθι έπειτα από επιθέσεις εναντίον πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της εταιρείας Maersk (Δανία). Δέκα αντάρτες σκοτώθηκαν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του σιιτικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

