Τραγωδία δίχως τέλος στη Βραζιλία από τις πλημμύρες: Στους 143 οι νεκροί - Πάνω από 500.000 οι εκτοπισμένοι

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτες δαπάνες 2,34 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση

Πλημμύρες στη Βραζιλία

Ο αριθμός των νεκρών από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ αυξήθηκε στους 143, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική υπηρεσία πολιτικής προστασίας, έναντι 136 νεκρών χθες.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτες δαπάνες 2,34 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση που ανάγκασε περισσότερους από 537.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, που έχει συνολικό πληθυσμό 10,9 εκατομμυρίων κατοίκων.

