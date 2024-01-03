Μια 59χρονη γυναίκα έχασε χθες, Τρίτη, τη ζωή της στη βελγική επαρχία της Ανατολικής Φλάνδρας, αφού επλήγη από φράκτη που είχε παρασυρθεί από τον άνεμο στη διάρκεια σφοδρών βροχοπτώσεων, ανέφερε σήμερα σε δήλωσή της η τοπική κυβερνήτρια Καρίνα Φαν Κάουτερ.

Προς το παρόν δεν σχεδιάζονται απομακρύνσεις κατοίκων σε μεγάλη κλίμακα στην περιοχή, πρόσθεσε η Φαν Κάουτερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

