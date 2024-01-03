Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μία γυναίκα νεκρή καθώς σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν το Βέλγιο

Προς το παρόν δεν σχεδιάζονται απομακρύνσεις κατοίκων σε μεγάλη κλίμακα στην περιοχή

πλημμύρα

Μια 59χρονη γυναίκα έχασε χθες, Τρίτη, τη ζωή της στη βελγική επαρχία της Ανατολικής Φλάνδρας, αφού επλήγη από φράκτη που είχε παρασυρθεί από τον άνεμο στη διάρκεια σφοδρών βροχοπτώσεων, ανέφερε σήμερα σε δήλωσή της η τοπική κυβερνήτρια Καρίνα Φαν Κάουτερ.

Προς το παρόν δεν σχεδιάζονται απομακρύνσεις κατοίκων σε μεγάλη κλίμακα στην περιοχή, πρόσθεσε η Φαν Κάουτερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βέλγιο νεκρή πλημμύρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark