Την δική της απάντηση μέσα από μια ανάρτησή της στο instagram έδωσε η Μαρίνα Σάττι μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η στάση της κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπο της Ισραηλινής, Εντέν Γκολάν στη Εurovision.

Όπως η ίδια εξήγησε «δεν είχε σκοπό να προσβάλλει κανέναν με τη συμπεριφορά της» και πως δεν γνώριζε πως το θέμα είχε πάρει τόσες μεγάλες διαστάσεις.

Συγκεκριμένα, η Μαρίνα Σάττι αναφέρει:

«Γεια σας. Σχετικά με όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει σήμερα, καταρχάς δεν γνώριζα ότι έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, γιατί όλη μέρα ήμασταν στην αρένα και είχα κλειστό το κινητό. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι δεν είχα την πρόθεση να προσβάλλω κανέναν. Νομίζω ότι όλες αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ, και εγώ, αλλά και ολόκληρη η ελληνική αποστολή, έχει φέρει μόνο θετική ενέργεια στην κοινότητα και χαρά, όπου και αν πηγαίναμε».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Είμαστε εδώ για τη μουσική και έχουμε φτάσει στον τελικό μας στόχο. Αύριο είμαστε στον τελικό. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, θα βάλουμε τα δυνατά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη διαδρομή, τη στήριξη και την αγάπη μέχρι σήμερα».

Marina’s expressions while they were interviewing Ed*n. Marina Satti you will ALWAYS be famous

pic.twitter.com/nUQwA1kJdR — george 🎲 | 🇳🇴🇱🇹🇮🇪 (@escldr) May 9, 2024

Υπενθυμίζεται ότι η απάντησή της αυτή έρχεται μετά από ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και την δείχνει να χασμουριέται την ώρα που μιλάει η εκπρόσωπος του Ισραήλ στη Eurovision, ενώ στη συνέχεια, κατεβάζει το κεφάλι της κάνοντας πως κοιμάται.

Πηγή: skai.gr

