Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας ακόμα και στον ήδη κατεστραμμένο βορρά όπου είχε προχωρήσει σε εκκαθάριση πριν από μερικούς μήνες.Η νέα εντολή εκκένωσης που έδωσαν χθες οι IDF για εκκένωση του κέντρου της Ράφα, μέσω φυλλαδίων και μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες Παλαιστίνιοι με τα λιγοστά υπάρχοντά τους να εγκαταλείψουν και πάλι τα πρόχειρα καταλύματα και να αναζητήσουν νέο ασφαλέστερο έδαφος.

Το γεγονός ωστόσο, ότι οι IDF έδωσαν βαρύτητα στη Ράφα είχε ως αποτέλεσμα η Χαμάς να εκμεταλλευθεί το κενό αυτό ασφαλείας για να ανασυνταχθεί, σχολιάζει το Associated Press σε ανάλυσή του.

Το Ισραήλ έχει παρουσιάσει την πόλη της Ράφα στη νότια Γάζα ως το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς, λέγοντας ότι πρέπει να εισβάλει για να πετύχει τους στόχους του να διαλύσει την ομάδα και να επιστρέψει δεκάδες ομήρους. Μια αρχικά περιορισμένη επιχείρηση στην περιοχή εκεί έχει επεκταθεί τις τελευταίες ημέρες, αναγκάζοντας περίπου 300.000 ανθρώπους να φύγουν. Αλλά το υπόλοιπο του κατεστραμμένoυ από τον πόλεμο εδάφους φαίνεται να παρέχει άφθονες ευκαιρίες στη Χαμάς.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη προσφέρει ένα λεπτομερές σχέδιο για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση στη Γάζα, λέγοντας μόνο ότι θα διατηρήσει τον απεριόριστο έλεγχο ασφαλείας στον παράκτιο θύλακα, στον οποίο ζουν περίπου 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τα μεταπολεμικά σχέδια που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία διαχειρίζεται τμήματα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, να κυβερνήσει τη Γάζα με την υποστήριξη αραβικών και μουσουλμανικών χωρών. Αυτά τα σχέδια εξαρτώνται από την πρόοδο προς τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, κάτι στο οποίο η κυβέρνηση του Νετανιάχου είναι βαθιά αντίθετη.

Με τους δύο στενούς συμμάχους διχασμένους, η Γάζα έχει μείνει χωρίς μια λειτουργική κυβέρνηση, οδηγώντας σε κατάρρευση της δημόσιας τάξης και επιτρέποντας στη Χαμάς να ανασυσταθεί ακόμη και στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

Οι Παλαιστίνιοι ανέφεραν σφοδρό ισραηλινό βομβαρδισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας στον αστικό προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια και σε άλλες περιοχές στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές και είναι σε μεγάλο βαθμό απομονωμένη από τις ισραηλινές δυνάμεις εδώ και μήνες. Παράλληλα, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη και πυροβολικό έπληξαν και τον καταυλισμό και την περιοχή Ζεϊτούν ανατολικά της πόλης της Γάζας, όπου τα στρατεύματα μάχονται με Παλαιστίνιους μαχητές για πάνω από μια εβδομάδα.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα», είπε ο Abdel-Kareem Radwan, ένας 48χρονος Παλαιστίνιος από την Τζαμπαλίγια. «Αυτό είναι τρέλα».

Ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, ο ανώτατος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, είπε ότι τα στρατεύματα πολεμούν σε όλα τα μέρη της Γάζας, «σε περιοχές όπου δεν έχουμε ακόμη επιχειρήσει και σε μέρη όπου το έχουμε κάνει ήδη».

Είπε ότι εκτός από την Τζαμπαλίγια και τη Ζεϊτούν, δυνάμεις επιχειρούσαν επίσης στην Μπεΐτ Λαχίγια και στο Μπέιτ Χανούν, πόλεις κοντά στα βόρεια σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ που βομβαρδίστηκαν σφοδρά τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Ο στρατός «μπαίνει τώρα στη Τζαμπαλίγια για δεύτερη φορά και στη Ζεϊτούν για τρίτη φορά, και θα συνεχίσει να μπαινοβγαίνει», έγραψε ο αρθρογράφος Ben Caspit στην εφημερίδα Maariv του Ισραήλ, διοχετεύοντας την αυξανόμενη απογοήτευση που νιώθουν πολλοί Ισραηλινοί έπειτα από επτά μήνες πολέμου.

«Το καθεστώς της Χαμάς δεν μπορεί να ανατραπεί χωρίς να προετοιμαστεί μια εναλλακτική λύση σε αυτό το καθεστώς», έγραψε, κάνοντας συγκρίσεις με τους αμερικανικούς πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. «Οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να κυβερνήσουν τη Γάζα μετά τον πόλεμο είναι οι κάτοικοι της Γάζας, με μεγάλη υποστήριξη και βοήθεια από το εξωτερικό».

Εν τω μεταξύ, η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, ανέφερε ότι 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Ράφα από την έναρξη της επιχείρησης εκεί. Οι περισσότεροι κατευθύνονται προς την κοντινή πόλη Χαν Γιουνίς ή προς το Mawasi που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.