Ακόμη μία ήττα-σοκ γνώρισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης έχασε με 2-0 σετ (2-6, 3-6) από τον Αλεχάντρο Ταμπίλο (νο. 32) μέσα σε μόλις 67 λεπτά, και έμεινε εκτός από το Rome Masters στη φάση των «32», επεκτείνοντας το ντεφορμάρισμα των τελευταίων μηνών!

Από την άλλη, για τον Χιλιανό τενίστα, ήταν η πρώτη του νίκη απέναντι σε αντίπαλο από το Top 10, και μάλιστα κόντρα στον κορυφαίο παίκτη του αθλήματος. Στη φάση των «16», θα έχει πάλι δύσκολο έργο, αφού θα αντιμετωπίσει τον Κάρεν Κατσάνοφ (νούμερο 18).

Αυτό που είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό, είναι η ευκολία με την οποία έφτασε ο 26χρονος στη νίκη, αφού έκανε δύο break σε αμφότερα τα σετ, με αποτέλεσμα να τα πάρει με 6-2 και 6-3, χωρίς να μπορεί να πιστέψει ούτε ο ίδιος πως «καθάρισε» μέσα σε κάτι παραπάνω από μία ώρα τον «Νόλε».

