Πλακιωτάκης από Σάμο: Προκλητική ενέργεια η μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί

Στη Σάμο μετέβη ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής, Ιωάννης Πλακιωτάκης, εκπροσωπώντας τη Βουλή των Ελλήνων στον εορτασμό της έναρξης της σαμιακής επανάστασης του 1821.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Πλακιωτάκης εξέφρασε τη χαρά και την τιμή για την παρουσία του στις εκδηλώσεις, τονίζοντας ότι «ο ξεσηκωμός του Ανατολικού Αιγαίου δε συμπίπτει μόνο χρονικά με τον ξεσηκωμό της Πελοποννήσου και της Στερεάς. Κοινά χαρακτηριστικά εντοπίζουμε στους ήρωες εκείνης της εποχής αλλά και στον ευεργετικό ρόλο της ορθόδοξης πίστης και της Εκκλησίας μας».

«Η συμβολή της Σάμου στην Επανάσταση ήταν σημαντική και αξίζει κάθε τιμή στους πρωτεργάτες Λυκούργο Λογοθέτη και μητροπολίτη Κύριλλο και σε όλους όσοι συμμετείχαν στον αγώνα και θυσιάστηκαν για ελευθερία και ανεξαρτησία», σημείωσε ο κ. Πλακιωτάκης και πρόσθεσε: «Τιμώντας τη θυσία τους κρατάμε την Ελλάδα θωρακισμένη και ισχυρή, ενισχύοντας την αποτρεπτική μας ισχύ, και στηρίζουμε τις προσπάθειες του λαού μας για διαρκή πρόοδο και προκοπή».

Ιω. Πλακιωτάκης: «Η μετατροπή της Μονής της Χώρας σε μουσουλμανικό τέμενος αποτελεί προκλητική ενέργεια»

Αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Τουρκία προκειμένου να συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον απόηχο της μετατροπής της Μονής της Χώρας σε μουσουλμανικό τέμενος, ο κ. Πλακιωτάκης σχολίασε: «Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Τουρκία και η συνάντηση με τον κ. Ερντογάν ήταν προγραμματισμένη από καιρό. Υπάρχει σχετική πρόοδος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Υπάρχουν, όμως, και ενέργειες από τη γείτονα που προκαλούν ένταση. Η μετατροπή της Μονής της Χώρας σε μουσουλμανικό τέμενος αποτελεί προκλητική ενέργεια όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά συνολικά για τη διεθνή κοινότητα και τον δυτικό πολιτισμό. Μία ενέργεια που αλλοιώνει και προσβάλλει βάναυσα την ιστορία και τον χαρακτήρα της Μονής, ως μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς και ως σημείου αναφοράς της Ορθοδοξίας. Η διατήρηση του οικουμενικού χαρακτήρα των μνημείων και η προστασία της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί σαφή διεθνή υποχρέωση που δεσμεύει όλα τα κράτη. Για την ελληνική κυβέρνηση, λοιπόν, και πιστεύω για κάθε Έλληνα, το συγκεκριμένο ζήτημα είναι σημαντικό και κρίσιμο γι' αυτό και θα τεθεί από τον πρωθυπουργό στην συνάντηση που θα έχει με τον Τούρκο Πρόεδρο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.