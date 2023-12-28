Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι απέκτησε παράνομα πρόσβαση σε κάμερες ασφαλείας σπιτιών και καταστημάτων στο νότιο τμήμα της χώρας, καλώντας τους κατοίκους να αποσυνδέσουν τα συστήματα παρακολούθησης από το διαδίκτυο.

«Ο εχθρός έχει χακάρει κάμερες συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, εγκατεστημένες σε σπίτια, καταστήματα και δομές παραμεθόριων κοινοτήτων», αναφέρει σε δελτίο Τύπου το κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Χαμάς, κατηγορεί το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να πλήξει τους μαχητές της.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και μαχητών της Χεζμπολάχ είναι καθημερινές.

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 150 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για μαχητές της Χεζμπολάχ, αλλά έχουν αναφερθεί επίσης τουλάχιστον 20 νεκροί μεταξύ του άμαχου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων τριών δημοσιογράφων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Από την πλευρά του Ισραήλ, έχουν σκοτωθεί τέσσερις πολίτες και εννέα στρατιώτες, σύμφωνα με απολογισμό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Οι εχθροπραξίες έχουν περιοριστεί κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές των δύο χωρών. Το Ισραήλ απειλεί πως θα κλιμακώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο εάν οι μαχητές της Χεζμπολάχ δεν αποσυρθούν από τα σύνορα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ορκιστεί να καταστρέψει τη Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.140 ανθρώπους, ως επί το πλείστον άμαχους. Από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 21.320 άνθρωποι – κυρίως γυναίκες και παιδιά – σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας του ελεγχόμενου από τη Χαμάς παλαιστινιακού θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

