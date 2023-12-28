Ο Ζελένσκι διορίζει τον Βαντίμ Φιλάσκιν νέο περιφερειάρχη Ντονέτσκ

Η ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ, τμήμα της οποίας βρίσκεται υπό τον έλεγχο ρωσικών στρατευμάτων, απέκτησε νέο κυβερνήτη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διόρισε νέο περιφερειάρχη τον Βαντίμ Φιλάσκιν, ο οποίος ήταν αντιπεριφερειάρχης Ντονέτσκ από τον Φεβρουάριο του 2019. Ο προκάτοχός του Πάβλο Κιριλένκο διορίστηκε τον Σεπτέμβριο επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο Κίεβο.

Με προεδρικό διάταγμα, ο Ζελένσκι διόρισε επίσης τον Ολεξάντρ Κόβαλ νέο κυβερνήτη της περιφέρειας Ρίβνε στη δυτική Ουκρανία.

Με την υποστήριξη της Δύσης, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να υπερασπίζονται τα πάτρια εδάφη απέναντι στα ρωσικά στρατεύματα που εισέβαλαν στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022. Μεγάλα τμήματα των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία βρίσκονται υπό τον έλεγχο αυτονομιστών, που υποστηρίζονται από τη Μόσχα, από την άνοιξη του 2014.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.