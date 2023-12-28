Η Ισραηλινή όμηρος Mia Schem που απελευθερώθηκε στα τέλη του περασμένου μήνα έσπασε τη σιωπή της και αφηγήθηκε πως έζησε τις ημέρες της αιχμαλωσίας της από την Χαμάς στη Γάζα.

H 21χρονη Mia, πέρασε 54 ημέρες αιχμάλωτη στον παλαιστινιακό θύλακα, αφού πυροβολήθηκε και την πήραν όμηρο στη σφαγή του φεστιβάλ Nova στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, πριν τελικά απελευθερωθεί ως μέρος της εκεχειρίας και ανταλλαγής μεταξύ Χαμάς - Ισραήλ στις 30 Νοεμβρίου.

Στην πρώτη συνέντευξή της μετά την απελευθέρωσή της, δήλωσε στο ισραηλινό κανάλι Channel 13 πως: «Ήθελα να προβάλω την πραγματική κατάσταση για τους ανθρώπους που ζουν στη Γάζα, ποιοι πραγματικά είναι και για όσα έχω περάσει εκεί».

«Πέρασα από ένα ολοκαύτωμα», ανέφερε. «Όλοι εκεί είναι τρομοκράτες».

Η ίδια, μια Γαλλο-Ισραηλινή tattoo -artist από το Shoham στο κεντρικό Ισραήλ, ισχυρίστηκε ότι κρατήθηκε με μια άμαχη οικογένεια, με παιδιά, ενώ βρισκόταν στη Γάζα.

«Είναι οικογένειες υπό το καθεστώς της Χαμάς, ξέρετε. Συνειδητοποίησα ότι έμενα με μια οικογένεια. Και μετά αρχίζω να κάνω ερωτήσεις στον εαυτό μου… γιατί μένω με μια οικογένεια; Γιατί υπάρχουν παιδιά εδώ; Γιατί είναι μια γυναίκα εδώ;».

Πριν απελευθερωθεί, την έβαλαν να γυρίσει ένα βίντεο μιλώντας για την εμπειρία της, στο οποίο είπε: «Οι άνθρωποι πολύ καλοί, πολύ ευγενικοί μαζί μου... Καλό φαγητό και καλοσύνη και όλα τα καλά».

Οι δηλώσεις της έρχονταν σε αντίθεση με αναφορές άλλων ομήρων που εξιστορούσαν την κακοποίηση στην αιχμαλωσία, προκαλώντας ανησυχίες ότι αναγκάστηκε να μιλήσει παρά τη θέλησή της.

