Βρετανία: Τρεις νεκροί από την κακοκαιρία Γκέριτ - Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά στη Σκωτία

Τρεις άνδρες βρέθηκαν νεκροί σήμερα, Παρασκευή παγιδευμένοι σε ένα αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από ποταμό στη βόρεια Αγγλία, η οποία πλήττεται, όπως και άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, από την καταιγίδα Γκέριτ που προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας αναζητούσαν από το μεσημέρι το όχημα που έπεσε στον ποταμό Εσκ, κοντά στην πόλη Γκλέισντεϊλ. Λίγο μετά τις 17.00 (ώρα Ελλάδας) πυροσβέστες το εντόπισαν μέσα στον ποταμό. «Δυστυχώς οι τρεις άνδρες που επέβαιναν σε αυτό είναι νεκροί» ανέφερε η αστυνομία του Βόρειου Γιορκσάιρ.

Ένας άλλος άνδρας που προσπάθησε να τους βοηθήσει ανασύρθηκε σώος και είναι καλά. Οι Αρχές προειδοποίησαν ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή «καθιστούν επικίνδυνη την οδική κυκλοφορία».

Πολλές περιοχές, ιδίως στη Σκωτία και τη βόρεια Αγγλία, πλήττονται από την Τετάρτη από την καταιγίδα Γκέριτ που συνοδεύεται από χιονοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και βροχή. Στο Αμπερντίν της Σκωτίας καταγράφηκαν ριπές ανέμου που έφθαναν σε ταχύτητα 136 χιλιομέτρων την ώρα.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν ζημιές σε περίπου 100 σπίτια κοντά στο Μάντσεστερ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Χιλιάδες κατοικίες παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το απόγευμα στη Σκωτία. Πολλά δρομολόγια τρένων και αεροπλάνων ματαιώθηκαν. Εξάλλου, πολλοί οδηγοί έμειναν επί ώρες εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους εξαιτίας του χιονιού ή δέντρων που έπεσαν στο οδόστρωμα.

Νοτιότερα, καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν στα δρομολόγια των φεριμπότ που συνδέουν το Ντόβερ με τη Γαλλία, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη Μάγχη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

