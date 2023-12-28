Χαμάς: Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση για «πλήρη και οριστικό» τέλος του πολέμου στη Γάζα

Αξιωματούχος της Χαμάς υποστήριξε ότι η παλαιστινιακή μαχητική ομάδα είναι «ανοικτή σε οποιεσδήποτε ιδέες ή προτάσεις για πλήρη και οριστική παύση της επιθετικότητας εναντίον του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο Οσάμα Χαμντάν, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, είπε ότι η Χαμάς δεν ενδιαφέρεται για «μερική ή προσωρινή παύση της επιθετικότητας», σύμφωνα με το όσα μεταδίδει το Associated Press.

Επανέλαβε επίσης τη θέση της Χαμάς ότι οι εναπομείναντες όμηροι που κρατούνται στη Γάζα από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ θα απελευθερωθούν μόνο αφού εφαρμοστεί μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Ερωτηθείς σχετικά με τις συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με έναν οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης - πλαισίου που υπέβαλε η Αίγυπτος , ο Χαμντάν είπε ότι η διακυβέρνηση της Γάζας θα είναι «απόφαση μόνο του παλαιστινιακού λαού» και ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «δεν θα αποδεχτούν την ηγεσία που έρχεται στην πλάτη ενός σιωνιστικού ή αμερικανικού τανκ ή υπό την προστασία αυτού του τανκ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.