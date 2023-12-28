Γάζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 55 τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα στη Ράφα

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 55 τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε απόψε ο εκπρόσωπος του ελεγχόμενου από τη Χαμάς υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, ο Άσραφ αλ Κίντρα.

Σε εικόνες που μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera διακρίνεται πλήθος να ψάχνει απεγνωσμένα για επιζώντες στα χαλάσματα ενός ισοπεδωμένου κτιρίου.

Ένας Παλαιστίνιος, του οποίου το σπίτι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο του βομβαρδισμού, είπε σε δημοσιογράφο του Al Jazeera έξω από το κουβεϊτιανό νοσοκομείο ότι η περιοχή έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

«Θέλω να προστατευθώ, αλλά κανείς μας δεν μπορεί να βρει ασφαλές καταφύγιο», τόνισε ο Ντιά Οστάζ.

