Η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει πυραύλους κρουζ προς την Κίτρινη Θάλασσα

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα πυραύλους κρουζ προς την κατεύθυνση της Κίτρινης Θάλασσας, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, καθώς η ένταση ανάμεσα στη Σεούλ και στην Πιονγκγιάνγκ παραμένει στα ύψη.

«Ο στρατός μας εντόπισε πολλούς πυραύλους κρουζ που εκτοξεύθηκαν από τη Βόρεια Κορέα προς την κατεύθυνση της Κίτρινης Θάλασσας» περί τις 07:00 (τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), ανέφερε το επιτελείο.

Γίνονται αναλύσεις για τις προδιαγραφές των πυραύλων αυτών από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι δοκιμές πυραύλων αυτού του είδους δεν απαγορεύονται δυνάμει των κυρώσεων σε βάρος της Πιονγκγιάνγκ από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αντίθετα με αυτές βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων.

Οι εκτοξεύσεις καταγράφτηκαν καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας διεξάγουν ως αύριο Πέμπτη γυμνάσια των ειδικών δυνάμεών τους —στα οποία περιλαμβάνονται ασκήσεις για παρείσφρηση «βαθιά στα μετόπισθεν του εχθρού»— στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της, με δεδομένα τα «σοβαρά προβλήματα ασφαλείας», σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό.

Η ένταση ανάμεσα στις δυο χώρες δεν σταματά να χειροτερεύει τους τελευταίους μήνες.

Οι δυο χώρες ανέστειλαν συμφωνίες που είχαν συνάψει το 2018 για να προλαμβάνονται επεισόδια στα σύνορά τους, ενίσχυσαν τις δυνάμεις τους στην άκρως στρατιωτικοποιημένη μεθόριο και προχώρησαν σε γυμνάσια του πυροβολικού, με πραγματικά πυρά, η μια προς την κατεύθυνση της άλλης.

Τα γειτονικά κράτη παραμένουν, από τεχνική άποψη, σε εμπόλεμη κατάσταση: ο Πόλεμος της Κορέας (1950-1953) τερματίστηκε με ανακωχή, δεν υπεγράφη ποτέ συμφωνία ειρήνης.

Την περασμένη εβδομάδα ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε πως η Νότια Κορέα είναι ο «κυριότερος εχθρός» της χώρας του, προχώρησε στην κατάργηση οργανισμών αφοσιωμένων στην επανένωση των δυο κρατών και στις επαφές με τη Σεούλ και απείλησε να κηρύξει πόλεμο αν ο γείτονας τολμήσει να καταπατήσει ακόμη και «0,001 του χιλιοστού» της επικράτειας της χώρας του.

Κάλεσε ακόμη να υπάρξει αναθεώρηση του Συντάγματος ώστε η Βόρεια Κορέα να είναι σε θέση να προχωρήσει στην επιβολή «κατοχής» στη Σεούλ σε περίπτωση πολέμου, σύμφωνα με το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, ο κ. Κιμ διέταξε να επιταχυνθούν οι προετοιμασίες του στρατού του για το ενδεχόμενο «πολέμου» που μπορεί «να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή». Κατήγγειλε την κατάσταση «μόνιμης και ανεξέλεγκτης κρίσης» στη χερσόνησο, επιρρίπτοντας την ευθύνη για αυτή στη Σεούλ και την Ουάσιγκτον, έπειτα από τα κοινά γυμνάσιά τους.

Ο τόνος έχει επίσης ανέβει στην άλλη πλευρά, με τον συντηρητικό πρόεδρο Γιουν Σοκ-γελ να διαμηνύει πως η Νότια Κορέα θα ανταποδώσει με «πολλές φορές ισχυρότερο» τρόπο κάθε «πρόκληση» κι επισείοντας τις «συντριπτικές δυνατότητες ανταπόδοσης» του στρατού του.

Πέρυσι η Πιονγκγιάνγκ πολλαπλασίασε τις δοκιμές όπλων που θεωρητικά απαγορεύεται να διαθέτει, με βάση αποφάσεις του ΟΗΕ.

Αντίστοιχα στα μέσα και στις αρχές αυτού του μήνα, προχώρησε σε δοκιμή υπερηχητικού πυραύλου με στερεό καύσιμο και προχώρησε σε ασκήσεις του πυροβολικού με πραγματικά πυρά κοντά στα θαλάσσια σύνορα των δυο κρατών, γεγονός που εξώθησε τη Σεούλ να διατάξει την εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων νησιών κοντά στις βορειοκορεατικές ακτές. Η Σεούλ ανταπέδωσε με παρόμοια γυμνάσια στην ίδια περιοχή.

Και την Παρασκευή, η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε δοκιμή «υποβρύχιου πυρηνικού οπλικού συστήματος» σε αντίποινα για τα κοινά ναυτικά γυμνάσια των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας στα ύδατα νότια της χερσονήσου.

Η Πιονγκγιάνγκ μπόρεσε εξάλλου στα τέλη της περασμένης χρονιάς να θέσει σε τροχιά κατασκοπευτικό δορυφόρο, αφού έλαβε —τουλάχιστον κατά τις καταγγελίες της Σεούλ— τεχνολογική βοήθεια από τη Μόσχα, με αντάλλαγμα παραδόσεις πυρομαχικών προς χρήση στην Ουκρανία.

