Από τις 02:00 τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη έως τώρα απεργία στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (DB), η οποία θα διαρκέσει έως το βράδυ της ερχόμενης Δευτέρας. Εμπορευματικές μεταφορές και επιβατικές μετακινήσεις σε όλη τη Γερμανία επηρεάζονται από τις κινητοποιήσεις και ακόμη και το χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης αναμένεται να εκτελεστεί με δυσκολίες, οι οποίες διαφέρουν σε κάθε περιοχή.

Χθες η DB κάλεσε εκ νέου την Ένωση Μηχανοδηγών Γερμανίας (GDL) να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Είναι πια καιρός να συνεννοηθούμε, να διαπραγματευτούμε, να βρούμε συμβιβασμούς. Είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε προκειμένου να διαπραγματευτούμε και να συζητήσουμε», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας.

Οι συνδικαλιστές ωστόσο εμμένουν στα αιτήματά τους για αυξήσεις 555 ευρώ μηνιαίως στους μισθούς, μείωση των ωρών εργασίας από 38 σε 35 την εβδομάδα για όσους εργάζονται σε βάρδιες και καταβολή εφάπαξ «αποζημίωσης πληθωρισμού», ύψους 3.000 ευρώ. Η DB από την πλευρά της θεωρεί ειδικά το αίτημα για μείωση των ωρών εργασίας ανέφικτο να ικανοποιηθεί, καθώς θα χρειαζόταν νέο προσωπικό, τη στιγμή που διαπιστώνεται έλλειψη εξειδικευμένων εργαζόμενων στα σιδηροδρομικά επαγγέλματα.

Στη νέα πρόταση της Deutsche Bahn προς τους εργαζόμενους, την οποία το συνδικάτο δεν θεωρεί βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, περιλαμβάνεται μείωση του χρόνου εργασίας κατά μία ώρα για τους μηχανοδηγούς από την 1/1/2026, αύξηση 4,8% στους μισθούς από τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, καταβολή μπόνους 5% από τον Απρίλιο του 2025 και εφάπαξ «αποζημίωση πληθωρισμού», αμέσως μετά την επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα με την πρόταση, η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας θα πρέπει να έχει διάρκεια 32 μηνών.

«Η DB δεν είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί, επομένως η απεργία είναι νόμιμη, ανάλογη με την κατάσταση και επιτρεπτή», δήλωσε ο επικεφαλής του GDL Κλάους Βεζέλσκι.

Η τρέχουσα κινητοποίηση εκτιμάται ότι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην λειτουργία των μεταφορών για την βιομηχανία. «Η εξαήμερη απεργία επιβαρύνει τον προγραμματισμό των μεταφορών στη Γερμανία, αλλά και προς την Ευρώπη και συνεπώς την αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA). Η χημική βιομηχανία «ανέπτυξε αμέσως ευέλικτες λύσεις, αλλά αυτές μπορούν να αντισταθμίσουν μόνο εν μέρει τους περιορισμούς και τις καθυστερήσεις στους σιδηροδρόμους», ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Χημικής Βιομηχανίας. «Μια 24ωρη απεργία στους σιδηροδρόμους κοστίζει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ σε οικονομική απόδοση. Στην απεργία των έξι ημερών, οι επιπτώσεις δεν αυξάνονται γραμμικά, αλλά πολλαπλασιάζονται. Πλησιάζουμε σε ζημιά ενός δισεκατομμυρίου», δήλωσε ο οικονομολόγος του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας (IW) στην Κολωνία Μίχαελ Γκρέμλινγκ.

Ακόμη όμως και η αντιπολίτευση επέκρινε την απόφαση για εξαήμερη απεργία. «Στις ζωτικής σημασίας υποδομές πρέπει πρώτα να ολοκληρώνεται μια διαδικασία διαιτησίας πριν γίνει μια απεργία και αυτό θα πρέπει μελλοντικά να κατοχυρωθεί νομικά. Η GDL έχασε το μέτρο και το κέντρο. Ο επικεφαλής του, ο Κλάους Βεζέλσκι, κρατά όμηρο ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε η βουλευτής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και επικεφαλής της Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Μπρίτα Κόνεμαν. «Το συνδικάτο δεν μπορεί έτσι απλά να παραλύει όλη τη χώρα», σχολίασε ο Γενικός Γραμματέας της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Μάρτιν Χούμπερ και χαρακτήρισε «εντελώς ακατάλληλη» την απεργία, καταλογίζοντας στους συνδικαλιστές απροθυμία συνεννόησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

