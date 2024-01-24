Οι Los Angeles Times, η μεγάλη εφημερίδα της δυτικής ακτής των ΗΠΑ, που ιδρύθηκε πριν από 142 χρόνια, θα απολύσει πάνω από το ένα πέμπτο της σύνταξής της, με άλλα λόγια τουλάχιστον 115 δημοσιογράφους, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η διεύθυνση του τίτλου σε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια.

Η διεύθυνση της εφημερίδας είχε ήδη ανακοινώσει την Πέμπτη πως «προβλέπει απολύσεις» για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της, στο νεότερο επεισόδιο της βαθιάς κρίσης που διέρχεται ο αμερικανικός Τύπος.

Περί το 90% των συνδικαλισμένων εργαζόμενων των Τάιμς απέργησε την Παρασκευή σε ένδειξη διαμαρτυρίας -γεγονός άνευ προηγουμένου-, με αρκετούς από τους δημοσιογράφους να ζητούν από τη διεύθυνση να «καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» μαζί τους προκειμένου να «καταρτιστεί σχέδιο εξαγοράς».

«Η απόφαση (...) είναι οδυνηρή για όλους, όμως είναι επιτακτική ανάγκη να ενεργήσουμε γρήγορα και να λάβουμε μέτρα για να οικοδομήσουμε μια εφημερίδα βιώσιμη και ανθούσα για τις μελλοντικές γενιές», δήλωσε χθες ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του τίτλου, ο Πάτρικ Σουν-Σιονγκ, σύμφωνα με τους LA Times.

Την περασμένη χρονιά, η εφημερίδα κατέγραψε ζημία 30 ως 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ιδιοκτήτης επέκρινε την απεργία, λέγοντας πως τον απογοήτευσε το γεγονός ότι οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι δεν συνεργάστηκαν με τη διεύθυνση για να βρεθούν τρόποι να σωθούν οι θέσεις εργασίας.

Από την πλευρά τους, οι συντάκτες της εφημερίδας κατήγγειλαν το νέο κύμα απολύσεων-εξπρές: η διεύθυνση «μας απολύει κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης (...) χωρίς καν να μας επιτρέψει να θέσουμε ερωτήσεις», στηλίτευσε ο δημοσιογράφος Τζάρεντ Σερβάντες μέσω X (του πρώην Twitter).

Το νέο κύμα απολύσεων ανακοινώθηκε παρότι η εφημερίδα είχε ήδη καταργήσει 70 θέσεις εργασίας τον Ιούνιο.

Όπως πολλοί άλλοι τίτλοι του παραδοσιακού Τύπου, η Los Angeles Times δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα εποχή του διαδικτύου. Η εφημερίδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μείωση των διαφημιστικών της εσόδων και του αριθμού των συνδρομητών της.

Στο μεταξύ, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, 400 συνδικαλισμένοι δημοσιογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι του ομίλου Condé Nast -στον οποίο ανήκουν τίτλοι περιοδικών όπως τα Vanity Fair, Vogue και GQ, καθώς και ιστότοποι- κατέβηκαν σε απεργία χθες Τρίτη διαμαρτυρόμενοι για τους όρους των σχεδιαζόμενων απολύσεων του 5% του προσωπικού, με άλλα λόγια περίπου 300 ανθρώπων.

Κι άλλοι όμιλοι του χώρου των μέσων ενημέρωσης ανακοίνωσαν επίσης απολύσεις τελευταία. Ο όμιλος που εκδίδει το περιοδικό Sports Illustrated ανακοίνωσε πως θα απολύσει το μεγαλύτερο μέρος της συντακτικής ομάδας του. Πέρυσι, μειώσεις του προσωπικού τους ανακοίνωσαν οι διευθύνσεις της εφημερίδας Washington Post, του δημόσιου ραδιοφωνικού δικτύου NPR και του ομίλου Vox, μεταξύ άλλων.

Ο Τύπος, ειδικά στη χάρτινη μορφή του, αντιμετωπίζει ολοένα μεγαλύτερη δυσκολία στις ΗΠΑ κι η εξαφάνισή του επιταχύνεται, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση της σχολής δημοσιογραφίας του πανεπιστημίου Northwestern.

Πάνω από 130 εφημερίδες έκλεισαν ή εξαγοράστηκαν το 2023 στη χώρα, ή με άλλα λόγια 2,5 ανά εβδομάδα, σύμφωνα με το κείμενο της σχολής. Και ως τα τέλη του 2024, οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν απολέσει το ένα τρίτο των εφημερίδων τους σε κάτι λιγότερο από είκοσι χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

