Η Βόρεια Κορέα αναπτύσσει μέσα τεχνητής νοημοσύνης - Ανησυχία στη Δύση

Το καθεστώς της Βόρειας Κορέας αναπτύσσει εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης για ευρεία γκάμα θεμάτων, από την αντιμετώπιση της Covid-19 και την προστασία των πυρηνικών αντιδραστήρων μέχρι την προσομοίωση πολέμου και την κυβερνητική επιτήρηση, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Οι διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά του προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της απομονωμένης χώρας μπορεί να εμποδίζουν τις προσπάθειες της Πιονγκγιάνγκ να εξασφαλίσει υλισμικό (hardware) Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά φαίνεται να επιδιώκει να λαμβάνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, τονίζει ο συντάκτης της μελέτης Χιουκ Κιμ του James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) στην Καλιφόρνια.

«Οι πρόσφατες προσπάθειες της Βόρειας Κορέας στην ανάπτυξη μέσων Τεχνητής Νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης σηματοδοτούν μια στρατηγική επένδυση για την ενίσχυση της ψηφιακής της οικονομίας», τόνισε ο Κιμ στην μελέτη, η οποία επικαλείται πληροφορίες από ανοικτές πηγές από κρατικά μέσα, μεταξύ άλλων. Η μελέτη δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το 38 North project.

Ορισμένοι από τους ερευνητές Τεχνητής Νοημοσύνης της Βόρειας Κορέας έχουν συνεργαστεί με ξένους μελετητές, μεταξύ άλλων από την Κίνα, σύμφωνα με τη μελέτη.

Η Βόρεια Κορέα ίδρυσε το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης το 2013 και τα τελευταία χρόνια πολυάριθμες εταιρείες έχουν προωθήσει εμπορικά προϊόντα με μέσα Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με την μελέτη.

Η τεχνολογία στον τομέα επικοινωνιών τελεί υπό αυστηρούς περιορισμούς και υπό την αυστηρή εποπτεία των βορειοκορεατικών αρχών.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, η Πιονγκγιάνγκ χρησιμοποίησε μέσα της AI για να δημιουργήσει ένα μοντέλο για την αξιολόγηση της σωστής χρήσης μάσκας και την ιεράρχηση των δεικτών κλινικών συμπτωμάτων μολύνσεων, αναφέρει ο Κιμ στην μελέτη.

Βορειοκορεάτες επιστήμονες έχουν επίσης δημοσιεύσει έρευνα για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διατήρηση της ασφάλειας των πυρηνικών αντιδραστήρων, προστίθεται στην έκθεση.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες δήλωσαν τον περασμένο μήνα ότι ένας νέος αντιδραστήρας στο πυρηνικό συγκρότημα Γιονγκμπιόν στη Βόρεια Κορέα φαίνεται να τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά, κάτι που θα σήμανε μια άλλη πιθανή πηγή πλουτωνίου για πυρηνικά όπλα.

Η ανάπτυξη μέσων Τεχνητής Νοημοσύνης εγείρει πολλές προκλήσεις, υπογραμμίζει ο Κιμ.

«Για παράδειγμα, η επιδίωξη της Βόρειας Κορέας για ένα πρόγραμμα προσομοίωσης πολέμου με μέσα μηχανικής μάθησης αποκαλύπτει τις προθέσεις για καλύτερη κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος ενάντια σε πιθανούς αντιπάλους», αναφέρει.

«Επιπλέον, οι συνεχιζόμενες συνεργασίες της Βόρειας Κορέας με ξένους μελετητές δημιουργούν ανησυχίες ως προς το καθεστώς των κυρώσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.