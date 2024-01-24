Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που επικεντρώνεται στην υπεράσπιση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση, είδε χθες, Τρίτη, μία από τις πρώτες μεγάλες προεκλογικές του συγκεντρώσεις να διακόπτεται επανειλημμένα από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές.

Ο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις μίλησαν στη Βιρτζίνια, μια αμφίρροπη πολιτεία, για την άμβλωση, ένα θέμα που έχει αποδειχθεί ότι φέρνει τους ψηφοφόρους στις κάλπες, καθώς επιθυμούν να εμποδίσουν τους Ρεπουμπλικάνους να επιβάλουν περιορισμούς στο δικαίωμα αυτό των γυναικών.

Το πλήθος επευφημούσε τον Μπάιντεν, αλλά δεν ήταν εντελώς φιλικό. Αρκετές διακοπές ανάγκασαν τον Αμερικανό πρόεδρο να σταματήσει για λίγο την ομιλία του ή να προσπαθήσει να μιλήσει πάνω από τις φωνές που ζητούσαν «εκεχειρία τώρα», ή τον αποκαλούσαν «γενοκτόνο Τζο» λόγω της στήριξής του προς το Ισραήλ στον πόλεμό του στη Γάζα.

Κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους οδηγήθηκαν έξω από την αίθουσα όπου μιλούσε ο Μπάιντεν, όμως οι αποδοκιμασίες συνεχίστηκαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε να μιλά, αν και προειδοποίησε τους παρευρισκόμενους ότι οι διακοπές θα συνεχιστούν. «Θα διαρκέσει κάποια ώρα. Τα έχουν προβλέψει όλα», σχολίασε ο 81χρονος.

Παράλληλα υποστηρικτές του φώναζαν «Τέσσερα ακόμη χρόνια!» και «Πάμε Τζο!», σε μια προσπάθεια να καλύψουν τις φωνές των διαμαρτυρόμενων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπάιντεν αποδοκιμάζεται δημοσίως για τη στάση του στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η ακλόνητη υποστήριξή του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει μειώσει τη δημοτικότητα του Δημοκρατικού μεταξύ των νεαρών ψηφοφόρων και άλλων αντιπάλων του πολέμου, κάτι που ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμης σημασίας σε αμφίρροπες πολιτείες, όπως το Μίσιγκαν.

Ο Μπάιντεν χρησιμοποίησε την ομιλία του στο Μανάσας της Βιρτζίνια για να επιτεθεί στον αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ, φαβορί για να κερδίσει το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, αναφορικά με τη στάση του στο θέμα των αμβλώσεων.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο λόγος για τον οποίο (οι Αμερικανίδες) στερήθηκαν ένα θεμελιώδες δικαίωμα», τόνισε αναφερόμενος στον διορισμό από τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο τριών συντηρητικών δικαστών στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Το Δικαστήριο αυτό ανέτρεψε το καλοκαίρι του 2022 προηγούμενη απόφασή του που προστάτευε σε εθνικό επίπεδο το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον 77χρονο δισεκατομμυριούχο και τους υποστηρικτές του ότι θέλουν να περιορίσουν «με κάθε κόστος» ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των γυναικών στην άμβλωση.

Οι Δημοκρατικοί ελπίζουν ότι το θέμα αυτό θα βοηθήσει στην επανεκλογή του Μπάιντεν. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις, περιλαμβανομένης μίας του Reuters/Ipsos τον Ιούλιο, δείχνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων είναι αντίθετη στους προεδρικούς υποψήφιους που επιθυμούν να θέσουν αυστηρούς περιορισμούς στην άμβλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.