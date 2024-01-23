Η Βόρεια Κορέα κατεδάφισε το μνημείο που συμβόλιζε τον στόχο της επανένωσης με τη Νότια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα κατεδάφισε ένα σημαντικό μνημείο στην πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ που συμβόλιζε τον στόχο της συμφιλίωσης με τη Νότια Κορέα.

Η κατεδάφιση έγινε με εντολή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα χαρακτήρισε τη Νότια Κορέα τον «κυριότερο εχθρό» της χώρας του, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο ενοποίησης με τη Νότια Κορέα.

Δορυφορικές εικόνες από την Πιονγκγιάνγκ έδειξαν σήμερα ότι το μνημείο, μια αψίδα που συμβόλιζε τις ελπίδες για την επανένωση της Κορέας, μνημείο η οποία ανεγέρθηκε έπειτα από μια διακορεατική σύνοδο κορυφής-ορόσημο το 2000, δεν βρίσκεται πλέον εκεί, σύμφωνα με δημοσίευμα του NK News, ενός διαδικτυακού ειδησεογραφικού μέσου που ακολουθεί τα τεκταινόμενα στη Βόρεια Κορέα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα ότι το μνημείο, γνωστό και ως Αψίδα της Επανένωσης, έχει κατεδαφιστεί.

Ο Κιμ χαρακτήρισε το μνημείο «έκτρωμα» σε μια ομιλία του στην Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση στις 15 Ιανουαρίου, όταν διέταξε να τροποποιηθεί το Σύνταγμα χαρακτηρίζοντας τη Νότια Κορέα «πρωταρχικό, αμετάβλητο και κυριότερο οοεχθρό», ανέφεραν επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Την περασμένη εβδομάδα επίσης η Πιονγκγιάνγκ προχώρησε στην κατάργηση οργανισμών οι οποίοι εργάζονταν για τη μελλοντική επανένωση με τη Νότια Κορέα.

Οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί στην κορεατική χερσόνησο μετά την εντατικοποίηση των στρατιωτικών ασκήσεων από αμερικανικές και νοτιοκορεατικές στρατιωτικές δυνάμεις που έγιναν ως απάντηση στις δοκιμές όπλων από τη Βόρεια Κορέα, που δήλωσε ότι είναι έτοιμη για έναν «πυρηνικό πόλεμο» με τους εχθρούς της.

Η αψίδα, επισήμως γνωστή ως το Μνημείο του Καταστατικού Τριών Σημείων για την Εθνική Επανένωση, είχε ύψος 30 μέτρα και ήταν σύμβολο των τριών σημείων - αρχών, που ήταν η αυτοδυναμία, η ειρήνη και η εθνική συνεργασία, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-γέολ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2022, έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή κατά του καθεστώτος της Πιονγκγιάνγκ, καλώντας για άμεσες και σκληρές απαντήσεις στις στρατιωτικές ενέργειες της Βόρειας Κορέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

