Η Ουκρανία ζητά βοήθεια 

Της Αθηνάς Παπακώστα

H μισή από τη βοήθεια που η Δύση έχει υποσχεθεί στο Κίεβο δεν φτάνει εγκαίρως στην Ουκρανία, δηλώνει ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ρουστέμ Ουμέροφ τονίζοντας ότι εξαιτίας των καθυστερήσεων «χάνουμε ανθρώπους, χάνουμε εδάφη». Όπως εξήγησε, η έλλειψη προμηθειών θέτει την Ουκρανία σε περαιτέρω μειονεκτική θέση «στα μαθηματικά του πολέμου».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν φαίνεται να έχει διέξοδο. Το περασμένο Σάββατο συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την έναρξή του. Κάποιοι, και δεν ήταν λίγοι, τον Φεβρουάριο του 2022 πίστεψαν πως η πτώση του Κιέβου ήταν θέμα λίγων ημερών. Όπως έδειξε η ιστορία, έχασαν. Μπορεί μέσα στον τελευταίο χρόνο τα ρωσικά και ουκρανικά στρατεύματα να παραμένουν -σχεδόν- στις ίδιες θέσεις, αλλά η εν εξελίξει σύγκρουση στη χώρα έχει καταντήσει ένας πόλεμος φθοράς. Και οι δύο πλευρές περιμένουν ποιος θα λυγίσει πρώτος.

Το Κίεβο όμως, μολονότι ήλπιζε το 2023 να είναι μία χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας «θα επιστρέψουμε στην ειρήνη», όπως χαρακτηριστικά είχε τονίσει ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετράει, τελικά, απώλειες.

Η πολυαναμενόμενη ουκρανική αντεπίθεση απέτυχε το περασμένο καλοκαίρι, ενώ οι Ρώσοι, πριν από μόλις λίγες ημέρες, κατέλαβαν και την ανατολική πόλη της Αβντίιβκα καταγράφοντας μία συμβολική, αλλά και μία νίκη στρατηγικής σημασίας.

Παράλληλα, το Κίεβο παραμένει απελπισμένο για στρατιώτες και πυρομαχικά. Τους τελευταίους μήνες ο πρόεδρος της Ουκρανίας καλεί επανειλημμένα τους δυτικούς του συμμάχους να παραδώσουν στην ώρα τους την πολύτιμη για τη χώρα του στρατιωτική βοήθεια. Ζητεί πυρομαχικά, περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και μαχητικά αεροπλάνα. Τα χέρια, όμως, της Ουάσιγκτον, βασικού υποστηρικτή του Κιέβου, παραμένουν δεμένα εξαιτίας των Ρεπουμπλικανών που μέσω του Κογκρέσου καταφέρνουν να αποδιοργανώσουν την αμερικανική στήριξη προς το Κίεβο.

Από την πλευρά του, ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν έχει αλλάξει τους στόχους του σχετικά με την Ουκρανία. Θέλει τον έλεγχο της χώρας και απαιτεί η Δύση να συνειδητοποιήσει ότι αυτή ανήκει στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, γνωρίζει ότι τώρα οι ρωσικές δυνάμεις θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις επιτυχίες του στο πεδίο της μάχης. Όπως τόνισε, μάλιστα, κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό Άμυνας της χώρας, Σεργκέι Σοϊγκού, «οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια θα πρέπει να προετοιμαστεί καλά».

Η Μόσχα, που οδεύει προς μία νέα εξαετή θητεία του Πούτιν έπειτα από τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών σε λίγες εβδομάδες από σήμερα, δεν ξεχνά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούνται τον ερχόμενο Νοέμβριο να επιλέξουν νέο πρόεδρο στη χώρα. Όπως δείχνουν μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις, ο νυν Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα δυσκολευτεί να παραμείνει στον Λευκό Οίκο και ήδη, ο Βλάντιμιρ Πούτιν -χαμογελώντας ειρωνικά- δηλώνει ότι προτιμά τον «περισσότερο προβλέψιμο» Τζο Μπάιντεν έναντι του πιθανού του αντιπάλου Ντόναλντ Τραμπ γιατί, όπως εξηγεί, εξυπηρετεί περισσότερο τα συμφέροντα της Ρωσίας.

«Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταλείψουν την Ουκρανία όσον αφορά στην οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη», υπογράμμισε χθες, Κυριακή, ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντένις Σμιγκάλ ελπίζοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα ενδώσουν και θα ψηφίσουν υπέρ της αποστολής βοήθειας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, αναφέρθηκε στις απώλειες. Όπως είπε, 31.000 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής υπογραμμίζοντας ότι «κάθε μία από αυτές τις απώλειες είναι μια μεγάλη θυσία για εμάς».

Και το ερώτημα πώς και πότε θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος παραμένει.

