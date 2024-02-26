Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο κατά πλοίων επιφανείας (ASBΜ), πιθανόν εναντίον του Torm Thor, αμερικανικής ιδιοκτησίας και υπό αμερικανική σημαία δεξαμενόπλοιου, καθώς κινείτο στον Κόλπο του Άντεν, προχθές Σάββατο το βράδυ.

Η εκτόξευση έγινε στις 23:45 (σ.σ. ώρα Σανάα· 22:45 ώρα Ελλάδας), πάντως ο πύραυλος αστόχησε, κατέπεσε στη θάλασσα χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή θύματα στο πλοίο, διευκρίνισε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Χθες Κυριακή οι Χούθι, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν, ανακοίνωσαν πως έβαλαν στο στόχαστρο το Torm Thor, καθώς συνεχίζουν τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά της, η CENTCOM ανέφερε ακόμη πως αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν «σε νόμιμη άμυνα» δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης των υεμενιτών ανταρτών στον εναέριο χώρο της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, εξαπολύουν από τη 19η Νοεμβρίου επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, ιδίως όσων κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους, εν μέσω του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις, οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο πολυεθνικό συνασπισμό για να «προστατεύσουν» τη ναυσιπλοΐα στη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας.

Και, από τα μέσα του Ιανουαρίου, οι αμερικανικές και βρετανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά βομβαρδισμών στην Υεμένη εναντίον θέσεων και όπλων των Χούθι, που από την πλευρά τους χαρακτηρίζουν πλέον «θεμιτούς στόχους» αμερικανικά και βρετανικά πλοία.

Ούτε ο συνασπισμός, ούτε οι βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων κι οπλικών συστημάτων των Χούθι στην Υεμένη έχουν σταματήσει τις επιθέσεις των υεμενιτών ανταρτών, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

