Η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ διέκοψε πριν από λίγη ώρα πρόωρα την επίσκεψή της στην πόλη Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας, όταν διαπιστώθηκε ότι την αποστολή της ακολουθούσε ρωσικό αναγνωριστικό drone, ανακοίνωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Εξωτερικών.

Προηγουμένως, είχε ζητηθεί από τα μέλη της αντιπροσωπείας της να επιστρέψουν εσπευσμένα στα τεθωρακισμένα οχήματα της αποστολής, ενώ ετοιμάζονταν, μαζί με την υπουργό, να επισκεφθούν το υδραγωγείο της πόλης. Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, τέτοιων πτήσεων έπονται συνήθως αεροπορικές επιδρομές και για αυτό αποφασίστηκε η κυρία Μπέρμποκ και οι συνεργάτες της να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατό. Το ρωσικό drone συνέχισε για λίγη ώρα να ακολουθεί τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε κίνηση και στο Μικολάιφ ήχησε συναγερμός, χωρίς όμως τελικά να υπάρξει επίθεση.

Η πόλη Μικολάιφ βρίσκεται κοντά στο μέτωπο και κατά την έναρξη του πολέμου το λιμάνι της ήταν από τους πρώτους στόχους των ρωσικών δυνάμεων. Οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν μέχρι τώρα να αμυνθούν με επιτυχία, αλλά το τελευταίο διάστημα η περιοχή δέχεται συχνά επιθέσεις με drones και ρουκέτες. Το λιμάνι παραμένει κλειστό λόγω του πολέμου.

Χθες το βράδυ η Αναλένα Μπέρμποκ χρειάστηκε να παραμείνει επί 20΄ σε καταφύγιο της Οδησσού, έπειτα από συναγερμό για αεροπορική επιδρομή. Ακολούθησε έκρηξη κοντά στην πόλη, αλλά δεν έχει γίνει γνωστός ο στόχος ή εάν υπήρξαν θύματα. Πριν από την επίσκεψη της υπουργού Εξωτερικών τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και πολλά ακόμη τραυματίστηκαν σε δύο επιθέσεις μη επανδρωμένων ρωσικών αεροσκαφών στην Οδησσό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

