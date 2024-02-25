Βαρύ κόστος καλείται να πληρώσει η Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Κυριακή ότι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη χώρα του έχουν σκοτωθεί 31.000 Ουκρανοί στρατιώτες .



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας διευκρίνισε ότι δεν θα δώσει τον αριθμό των τραυματιών, καθώς «αυτό θα βοηθούσε τον ρωσικό στρατιωτικό σχεδιασμό».



Συνήθως, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν δημοσιοποιούν τον αριθμό των νεκρών Ουκρανών στρατιωτικών στον πόλεμο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η νίκη της Ουκρανίας θα εξαρτηθεί από την στρατιωτική βοήθεια της Δύσης και εμφανίσθηκε πεπεισμένος ότι το αμερικανικό Κονγκρέσο θα εγκρίνει τελικά το πολυαναμενόμενο πακέτο βοήθειας.

«Το αν η Ουκρανία θα χάσει, αν η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη, αν θα υπάρξει πολύ μεγάλος αριθμός θυμάτων εξαρτάται από σας, τους εταίρους μας, τον δυτικό κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Το αν είμαστε ισχυροί, οπλισμένοι, δεν θα χάσουμε τον πόλεμο αυτόν», είπε.

Η ανακοίνωση έρχεται αφότου ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η μισή συνολική βοήθεια της Δύσης για την Ουκρανία έχει καθυστερήσει, κάτι που κοστίζει σε ζωές και εδάφη.



«Προς το παρόν, η δέσμευση δεν σημαίνει παράδοση (βοήθειας)», δήλωσε ο Ρουστάμ Ουμέροφ σε τηλεοπτικές δηλώσεις του την Κυριακή.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή σειρά αποτυχιών στην αποστολή της να διώξει τη Ρωσία από το έδαφός της σχολιάζει το BBC.



Ο Ουμέροφ είπε ότι η έλλειψη προμηθειών θέτει την Ουκρανία σε περαιτέρω μειονεκτική θέση «στα μαθηματικά του πολέμου».



«Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό και αδύνατο, αλλά η μη έγκαιρη προμήθεια μας βλάπτει», είπε.

Η Ουκρανία και οι ξένοι εταίροι της θα μπορούσαν να προσκαλέσουν τη Ρωσία σε μια μελλοντική ειρηνευτική διάσκεψη για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής που μετράει δύο χρόνια, με τους όρους του Κιέβου, είπε στο μεταξύ σήμερα ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

Η Ελβετία θα φιλοξενήσει σύνοδο για να συζητηθεί η οπτική για την ειρήνη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μια πρόταση που θα μπορούσε να προσκομιστεί στη Ρωσία σε μια δεύτερη φάση της συνόδου, μεταγενέστερη, δήλωσε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ.

«Θα μπορούσε να είναι μια κατάσταση στην οποία από κοινού θα προσκαλέσουμε εκπροσώπους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στους οποίους θα παρουσιαστεί το σχέδιο σε περίπτωση που όποιος εκπροσωπεί την επιτιθέμενη χώρα σε εκείνη τη φάση θα θέλει πράγματι να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και να επιστρέψει σε μια δίκαιη ειρήνη», είπε ο Γερμάκ στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε για πρώτη φορά το ειρηνευτικό του σχέδιο στη διάρκεια συνόδου της Ομάδας των 20 τον Νοέμβριο του 2022.

Αυτό προβλέπει την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και την πλήρη απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι δεν θα κάνει διάλογο με τη Μόσχα αν όλα τα ρωσικά στρατεύματα δεν αποχωρήσουν από το ουκρανικό έδαφος.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει προς το παρόν βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία και ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Κιέβου είναι παράλογο γιατί αποκλείει τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

