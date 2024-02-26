Αυστριακός ακροδεξιός αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από 9 μήνες στη φυλακή στο Αφγανιστάν

Αυστριακός υπήκοος, εξτρεμιστής της άκρας δεξιάς, που πήγε το 2023 στο Αφγανιστάν για να αποδείξει πως η χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας είναι ασφαλής και άρα μπορούν να επαναπροωθούνται σε αυτή πρόσφυγες, αφέθηκε ελεύθερος χθες Κυριακή, έπειτα από εννιά μήνες φυλάκισης από τις de facto αρχές των Ταλιμπάν.

Ο Χέρμπερτ Φριτς, 84 ετών, πρώην εκπαιδευτικός, ενεργός νεοναζί που αυτοχαρακτηρίζεται «ειδικός στο Αφγανιστάν», σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα Der Standard, έφθασε στο Κατάρ, μετά την απελευθέρωσή του από τους Ταλιμπάν.

Είχε συλληφθεί τον Μάιο καθώς τον βάραιναν υποψίες για κατασκοπεία, σύμφωνα με το ίδιο αυστριακό μέσο ενημέρωσης, αφού, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις της Βιέννης εναντίον οποιουδήποτε ταξιδιού στο Αφγανιστάν, χώρας που από τον Αύγουστο του 2021 βρίσκεται ξανά υπό τον ζυγό των Ταλιμπάν, το καθεστώς των οποίων δεν αναγνωρίζεται από καμιά κυβέρνηση στον κόσμο, πήγε εκεί.

«Νομίζω πως ήταν κακοτυχία, αλλά θέλω να ξαναπάω», δήλωσε σε δημοσιογράφους αφού αφίχθη στη Ντόχα, ερωτηθείς για τη φυλάκισή του. «Υπήρχαν ευγενικοί άνθρωποι αλλά και μερικοί ηλίθιοι, λυπάμαι», πρόσθεσε, αναφερόμενος στους δεσμοφύλακές του.

Οι αυστριακές αρχές ευχαρίστησαν το Κατάρ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεσολάβησή τους, που συνέβαλε στην αποφυλάκιση του κ. Φριτς. Ανέφεραν ακόμη πως μπορεί να δεχθεί κάποιες ιατρικές φροντίδες στη Ντόχα προτού πάρει το αεροπλάνο για να επιστρέψει στην Αυστρία.

Το Κατάρ εξέφρασε ευγνωμοσύνη στη de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν για τη συνεργασία της και την αποφυλάκιση του Αυστριακού, χωρίς να τον κατονομάσει.

Τα υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών των Ταλιμπάν δεν απάντησαν όταν τους ζητήθηκε σχόλιο.

Σύμφωνα με τη Στάνταρτ, μια από τις «ασχολίες» του κ. Φριτς είναι να πηγαίνει σε «επικίνδυνα» μέρη, ιδίως στο Αφγανιστάν τα χρόνια του 1980, ή στην ανατολική Ουκρανία τα τελευταία χρόνια.

Στην προσπάθειά του να αποδείξει πως το Αφγανιστάν είναι ασφαλές, πήγε εκεί και δημοσίευσε άρθρο υπό τον τίτλο «Διακοπές με τους Ταλιμπάν» σε μέσο ενημέρωσης της άκρας δεξιάς.

Το ταξιδιωτικό άρθρο είχε σκοπό να νομιμοποιήσει την απέλαση προσφύγων ή αιτούντων άσυλο από το Αφγανιστάν στη χώρα καταγωγής τους, εξήγησε η Στάνταρτ.

Συνελήφθη αμέσως μετά τη δημοσίευση του άρθρου.

Σύμφωνα με αυστριακά ΜΜΕ, ο κ. Φριτς έχει στο παρελθόν συναντηθεί με τον ιστορικό ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK), τον Αμπντουλά Οτζαλάν, που συνελήφθη πριν από 25 χρόνια και παραμένει φυλακισμένος στην Τουρκία.

Είχε εξάλλου ταξιδέψει στη Συρία, για να συναντηθεί με μαχητές των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), της βασικής συνιστώσας των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), που έχουν συμμαχήσει με τις ΗΠΑ κι έχουν εγκαθιδρύσει κουρδική αυτόνομη διοίκηση στις περιοχές που ελέγχουν, σε βόρειους και ανατολικούς τομείς της συριακής επικράτειας.

Η Τουρκία χαρακτηρίζει τις YPG τον συριακό βραχίονα του PKK, αυτονομιστικής οργάνωσης που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από την Άγκυρα και τους δυτικούς συμμάχους της.

Ο κ. Φριτς ήταν το 1967 ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος (NDP), κόμματος της άκρας δεξιάς που τέθηκε εκτός νόμου το 1988, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης. Το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν αργότερα φέτος, πίεζε την κυβέρνηση να ενεργήσει για να αφεθεί ελεύθερος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

