Αμερικανός στρατιωτικός αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον - Σοκαριστικό βίντεο

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με εκπρόσωπο της μητροπολιτικής αστυνομίας

UPDATE: 07:38
ambulance sits parked outside the U.S. Capitol in Washington

Μέλος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον χθες Κυριακή το απόγευμα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής αφού μέλη της Secret Service έσβησαν τη φωτιά, ανέφεραν η πυροσβεστική και υπηρεσία πρώτων βοηθειών. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με εκπρόσωπο της μητροπολιτικής αστυνομίας. Εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας επιβεβαίωσε πως πρόκειται για εν ενεργεία μέλος της.

Προσοχή σοκαριστικό βίντεο:

Η αστυνομία και η Secret Service διενεργούν έρευνα για το συμβάν.

Στην πρεσβεία του Ισραήλ γίνονται συχνά διαμαρτυρίες εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

