Μέλος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον χθες Κυριακή το απόγευμα, ανακοίνωσαν οι αρχές.
Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής αφού μέλη της Secret Service έσβησαν τη φωτιά, ανέφεραν η πυροσβεστική και υπηρεσία πρώτων βοηθειών. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με εκπρόσωπο της μητροπολιτικής αστυνομίας. Εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας επιβεβαίωσε πως πρόκειται για εν ενεργεία μέλος της.
Aaron Bushnell, US Army soldier, who self-immolated in Washington DC in protest against the genocide in Gaza, has succumbed to his injuries.— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) February 26, 2024
Η αστυνομία και η Secret Service διενεργούν έρευνα για το συμβάν.
Στην πρεσβεία του Ισραήλ γίνονται συχνά διαμαρτυρίες εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.
