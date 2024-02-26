Μέλος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον χθες Κυριακή το απόγευμα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής αφού μέλη της Secret Service έσβησαν τη φωτιά, ανέφεραν η πυροσβεστική και υπηρεσία πρώτων βοηθειών. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με εκπρόσωπο της μητροπολιτικής αστυνομίας. Εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας επιβεβαίωσε πως πρόκειται για εν ενεργεία μέλος της.

Προσοχή σοκαριστικό βίντεο:

Aaron Bushnell, US Army soldier, who self-immolated in Washington DC in protest against the genocide in Gaza, has succumbed to his injuries.



No words.



pic.twitter.com/AYapgnKcy3 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) February 26, 2024

Η αστυνομία και η Secret Service διενεργούν έρευνα για το συμβάν.

Στην πρεσβεία του Ισραήλ γίνονται συχνά διαμαρτυρίες εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

