Μετά την αποκάλυψη της WSJ ότι η Αίγυπτος οικοδομεί κλειστό καταυλισμό στην έρημο του Σινά, επειδή περιμένει μαζική έξοδο Παλαιστινίων, όταν ο στρατός του Ισραήλ αρχίσει χερσαία επίθεση στη Ράφα, νέες πληροφορίες για την ανέγερση τείχους στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας έρχονται στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες του Associated Press, το Κάιρο «θωρακίζεται» απέναντι στο πιθανό κύμα προσφύγων από τη Γάζα, χτίζοντας τείχος κατά μήκος των συνόρων του με τον Παλαιστινιακό θύλακα, στην περιοχή της Ράφα.

Αεροφωτογραφία του καταυλισμού στη Ράφα και άκρη αριστερά τα σύνορα με την Αίγυπτο, με το υπό κατασκευή τείχος

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αρχές της Αιγύπτου ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, αναπτύσσοντας στρατεύματα, τεθωρακισμένα και στήνοντας ή ενισχύοντας φράκτες για να αποτρέψουν μαζική εισροή προσφύγων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ωστόσο, το Κάιρο δεν έχει παραδεχθεί ότι υψώνει τείχος στα σύνορα με τη Γάζα.

Δορυφορική φωτογραφία από την οικοδομική δραστηριότητα ανέγερση του τείχους στη Ράφα

Στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, εχουν καταφύγει περίπου 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, εκτοπισμένοι άμαχοι, καιη διεθνής κοινότητα προσπαθεί να μεταπείσει το Ισραήλ, καλεί να μην εξαπολύσει ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση.

Οι πρώτες πλάκες του τσιμεντένιου τείχους έχουν ήδη στηθεί

Ο κ. Νετανιάχου έχει αναγγείλει «σθεναρή» επιχείρηση στη Ράφα, για να δοθεί κατ’ αυτόν η χαριστική βολή στη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, πάντως διαβεβαιώνει πως ο στρατός του θα επιτρέψει προηγουμένως στους αμάχους να «φύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες», χωρίς να έχει εξηγήσει προς ποια κατεύθυνση.

