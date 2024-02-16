WSJ: Η Αίγυπτος οικοδομεί κλειστό καταυλισμό στην έρημο του Σινά - Περιμένει μαζική έξοδο Παλαιστινίων

Οι αρχές της Αιγύπτου οικοδομούν πελώριο καταυλισμό, που περιβάλλεται από ψηλά τείχη από μπετόν, στην έρημο του Σινά, ανέφερε χθες Πέμπτη η Wall Street Journal.

Το Κάιρο ανησυχεί για ενδεχόμενη μαζική έξοδο από τη Λωρίδα της Γάζας, όταν ο στρατός του Ισραήλ αρχίσει χερσαία επίθεση στη Ράφα, εξηγεί το δημοσίευμα.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη αιγύπτιους αξιωματούχους και ειδικούς, αναφέρει πως περίπου 100.000 άνθρωποι ενδέχεται να φιλοξενηθούν σε σκηνές στον καταυλισμό, που δεν απέχει πολύ από τα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αρχές της Αιγύπτου ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, αναπτύσσοντας στρατεύματα, τεθωρακισμένα και στήνοντας ή ενισχύοντας φράκτες για να αποτρέψουν μαζική εισροή προσφύγων από τον παλαιστινιακό θύλακο.

Ο καταυλισμός οικοδομείται προληπτικά, για το ενδεχόμενο μεγάλος αριθμός κατοίκων της Γάζας να περάσει τα σύνορα, πάντα κατά το κείμενο της WSJ.

Ο κυβερνήτης στην επαρχία του Βορείου Σινά αρνήθηκε πως ο καταυλισμός οικοδομείται για Παλαιστίνιους, διαβεβαίωσε πως προορίζεται για Αιγύπτιους που εκτοπίστηκαν στο πλαίσιο πρόσφατων επιχειρήσεων των αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων εναντίον τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε προ ημερών τον στρατό του να προετοιμαστεί να εξαπολύσει επίθεση στη Ράφα, κατ’ αυτόν το «τελευταίο οχυρό» της Χαμάς.

Κάπου 1,3 εκατ. Παλαιστίνιοι, με άλλα λόγια ο μισός και πλέον πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας, έχουν συρρεύσει στην πόλη, στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου πήγαν αφού εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σε άλλες περιοχές του θυλάκου, για να σωθούν από τον πόλεμο που μαίνεται επί τέσσερις και πλέον μήνες.

Κατά το δημοσίευμα, η Αίγυπτος επιδιώκει να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον αριθμό των προσφύγων, να μην υποδεχθεί παρά 50.000 ως 60.000.

Η κυβέρνηση της Αιγύπτου έφθασε στο σημείο να απειλήσει το Ισραήλ πως θα τερματίσει τη διμερή συμφωνία ειρήνης (1979) αν υπάρξει μαζική εισροή προσφύγων από τη Λωρίδα της Γάζας, πάντα σύμφωνα με τη WSJ.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως αξιωματικός του ισραηλινού στρατού είπε πως εξετάζεται το σενάριο ο άμαχος πληθυσμός να οδηγηθεί βόρεια, εκτός της εμπόλεμης ζώνης αλλά εντός του θυλάκου.

Πηγή: skai.gr

