Ανυποχώρητος ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πάρα τις έντονες διεθνείς πιέσεις, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεσμεύτηκε πως η στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα θα ξεκινήσει αφότου δοθεί η δυνατότητα στους αμάχους να εγκαταλείψουν αυτήν την πόλη στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας. Το ερώτημα που θέτουν διεθνείς αναλυτές είναι το πού θα πάνε οι άμαχοι αφού δεν μπορούν να επιστρέψουν στο Βορρά ή να φύγουν σε χώρες όπως η Αίγυπτος.

«Θα πολεμήσουμε μέχρι την ολοκληρωτική επικράτηση, κάτι που περιλαμβάνει επίσης την ανάληψη ισχυρής δράσης στη Ράφα, αφότου επιτρέψουμε στον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram.

Περίπου 1,4 εκατ. Παλαιστίνιοι συνωστίζονται στη Ράφα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, καθώς η πόλη αυτή έχει μετατραπεί σε έναν τεράστιο καταυλισμό εκτοπισμένων. Η Ράφα αποτελεί το μόνο μεγάλο αστικό κέντρο στη Λωρίδα της Γάζας όπου ο ισραηλινός στρατός δεν έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση μετά την έναρξη του πολέμου κατά της Χαμάς.

Ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε σήμερα τη Χαμάς να συνάψει γρήγορα συμφωνία εκεχειρίας για την απελευθέρωση ομήρων, προκειμένου να αποτραπεί μια επίθεση στη Ράφα που «θα προκαλούσε χιλιάδες θύματα».



