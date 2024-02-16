Η σύζυγος του Αλεξέι Ναβάλνι, Γιούλια Ναβάλναγια, μίλησε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, ώρες μετά τις ρωσικές αναφορές για το θάνατο του συζύγου της.

Κάνοντας μια απρογραμμάτιστη εμφάνιση στην εκδήλωση, δήλωσε: «Δεν ξέρω αν πρέπει να πιστέψω ή όχι αυτά τα τρομερά νέα που λαμβάνουμε μόνο από πηγές της ρωσικής κυβέρνησης.

💬Yulia Navalnaya at the Munich Security Conference:



"I want #Putin and all his associates to know that they will be responsible for everything they have done to our country and my family. And that day will come very soon. I would like to call on the international community and… pic.twitter.com/6XEa8ObFtw — The Anti-Corruption Foundation (@ACF_int) February 16, 2024

'If this is true, I want Putin and everyone around him to know that they will be held accountable for everything they did to our country, to my family.'



Yulia Navalnaya, Alexei Navalny's wife speaks after her husband's death.



More: https://t.co/rZ0pCSkmIO



📺 Sky 501 pic.twitter.com/LymLXBIQgf — Sky News (@SkyNews) February 16, 2024

"Για πολλά χρόνια δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Πούτιν και την κυβέρνηση Πούτιν. Πάντα λένε ψέματα", σημείωσε η ίδια και πρόσθεσε: «Αλλά αν αυτό είναι αλήθεια, θέλω ο Πούτιν και όλοι γύρω του να γνωρίζουν ότι θα λογοδοτήσουν για όλα όσα έκαναν στη χώρα μας, στην οικογένειά μου. Και αυτή η μέρα θα έρθει πολύ σύντομα. "

«Διερωτήθηκα εάν έπρεπε να μείνω εδώ μπροστά σας ή εάν έπρεπε να επιστρέψω κοντά στα παιδιά μου και αναρωτήθηκα τι θα έκανε ο Αλεξέι εάν βρισκόταν στη θέση μου και είμαι βέβαιη ότι θα παρέμενε εδώ, σε αυτό το βήμα», είπε η Ναβάλναγια στην αρχή της σύντομης δήλωσής της.

Παράλληλα, η Γιούλια Ναβάλναγια κάλεσε τη διεθνή κοινότητα και όλους τους ανθρώπους να ενωθούν και να «νικήσουν αυτό το κακό». «Θα ήθελα να απευθύνω μία έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα, σε όλους τους λαούς του κόσμου, προκειμένου να συγκεντρωθούν και να πολεμήσουν αυτό το κακό, ενάντια σε αυτό το φρικτό καθεστώς που μαστίζει σήμερα τη Ρωσία και προκειμένου αυτό το καθεστώς και ο Βλαντίμιρ Πούτιν να θεωρηθούν προσωπικά υπεύθυνοι για όλες τις κτηνωδίες που διέπραξαν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια», υπογράμμισε η ίδια.

Η ομιλία της χειροκροτήθηκε από το κοινό.

Στο Μόναχο, η Γιούλια Ναβάλναγια συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος της εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και υποστήριξε πως η Ρωσία είναι «υπεύθυνη» για τον θάνατο του Ρώσου αντιφρονούντα.

Η μητέρα του Ναβάλνι, Λιουντμίλα Ναβάλναγια, δήλωσε πως δεν θέλει να «ακούσει συλλυπητήρια».

Με πληροφορίες από Sky news, ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.