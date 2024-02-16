Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Παρασκευή πώς «μοναδικός στόχος της Τουρκίας στην εξωτερική πολιτική είναι να αυξήσει τον αριθμό των φίλων της».

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση του κόμματός του στην Κερασούντα της βόρειας Τουρκίας, εν όψει των δημοτικών εκλογών της 31ης Μαρτίου, ο Τούρκος πρόεδρος είπε συγκεκριμένα: «Σήμερα, κάθε κίνησή μας γίνεται με άξονα την Τουρκία. Σκεφτόμαστε τα συμφέροντα του έθνους και του κράτους μας. Προσπαθούμε να αποφύγουμε νέες εχθρότητητες, την ώρα που στην περιοχή μας έχει φουντώσει η φωτιά. Έχουμε μόνο έναν στόχο στην εξωτερική πολιτική. Αυτός είναι να αυξήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον αριθμό των φίλων μας».

Ο Ταγίπ Ερντογάν παρατήρησε ότι η περιοχή που βρίσκεται η Τουρκία βιώνει πολύ οδυνηρές μέρες. «Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας δίπλα στη Μαύρη Θάλασσα συμπληρώνει τον δεύτερο χρόνο του. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. [...] Υπήρξαν λιμοί και φτώχεια σε πολλές χώρες του κόσμου λόγω της επισιτιστικής κρίσης».

Υποστήριξε ότι «η Τουρκία είναι μία από τις χώρες που διαχειρίστηκε όλες τις δυσκολίες με τη μεγαλύτερη επιτυχία» για να τονίσει πως «δεν συμβιβαστήκαμε όσον αφορά στην απασχόληση κατά την περίοδο της πανδημίας. Σταθήκαμε στο πλευρό της κοινωνίας μας. Χάρη στις ισχυρές υποδομές υγείας, δεν αφήσαμε κανέναν από τους πολίτες μας αβοήθητο».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογάν έστρεψε επίσης τα βέλη του κατά της κεμαλικής αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), κατηγορώντας το ίδιο και τους εταίρους του ότι κατέβαλαν προσπάθειες για να σύρουν την Τουρκία στον πόλεμο. «Προσπάθησαν με πολλούς τρόπους να εμπλέξουν την Τουρκία στον πόλεμο στο πλευρό κάποιων, εφευρίσκοντας έναν όρο που ονόμασαν «μετατόπιση του άξονα» (σ.σ. της εξωτερικής πολιτικής της χώρας). Έφτασαν σε τέτοιο σημείο την πολεμοκάπηλη συμπεριφορά τους που κατηγόρησαν τη Ρωσία με ανυπόστατες κατηγορίες (σ.σ. για ανάμειξη) στις τελευταίες εκλογές της 14ης-28ης Μαΐου» ανέφερε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προσέγγισε το θέμα μέσα από την οπτική γωνία του έθνους και όχι όπως το CHP και οι εταίροι του που είχαν την οπτική της Δύσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

