Η ισραηλινή αντιπροσωπεία που είχε επιφορτιστεί να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις στο Κάιρο για την ενδεχόμενη δεύτερη ανακωχή με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας επέστρεψε στο Ισραήλ, αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Η Αίγυπτος, που παραδοσιακά διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, υποδέχθηκε χθες τους διευθυντές των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και τον επικεφαλής της κυβέρνησης του Κατάρ, για συνομιλίες σχετικά με την κήρυξη νέας ανακωχής, που θα επέτρεπε την απελευθέρωση ομήρων στα χέρια μαχητών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ιδίως οι ψηφιακές εκδόσεις των εφημερίδων Jerusalem Post και Times of Israel, αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην επιστροφή της ισραηλινής αντιπροσωπείας, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Η αντιπροσωπεία βρισκόταν «στον δρόμο της επιστροφής από το Κάιρο», ανέφερε πηγή της Times of Israel στο γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στον διευθυντή της CIA Γουίλιαμ Μπερνς, τον αρχηγό της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα, τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Άμπντελ Ραχμάν αλ Θάνι και αιγύπτιους αξιωματούχους ήταν «θετικές» και θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των «τριών προσεχών ημερών», μετέδωσε νωρίτερα το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Καχέρα, που θεωρείται γενικά πως έχει δεσμούς με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, επικαλούμενο «ανώτερο αιγύπτιο αξιωματούχο».

Από την πλευρά της η Χαμάς είναι «ανοικτή στην ιδέα να συζητηθεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία για να τερματιστεί η επίθεση και ο πόλεμος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχός της, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Η Χαμάς και τα άλλα παλαιστινιακά κινήματα αναμένουν τα αποτελέσματα των συνομιλιών του Καΐρου», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

