Ιταλία: Τρεις οι νεκροί από κατάρρευση εργοτάξιου στη Φλωρεντία

Ο νέος απολογισμός από την κατάρρευση εργοταξίου, σήμερα το πρωί στη Φλωρεντία, είναι τρεις νεκροί. Τρεις εργάτες τραυματίσθηκαν και δυο αγνοούνται. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η ζωή των τραυματιών δεν κινδυνεύει, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για να μπορέσουν να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι, που έως τώρα δεν έχουν επικοινωνήσει με τα σωστικά συνεργεία. Στην όλη προσπάθεια των πυροσβεστών και της Πολιτικής Προστασίας, χρησιμοποιούνται και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά.

Την ώρα της κατάρρευσης, δίπλα στο εργοτάξιο του υπό ανέγερση σούπερ μάρκετ, βρισκόταν και σχολικό αυτοκίνητο γεμάτο παιδιά. Ευτυχώς, είναι όλα τους σώα. Τα τρία μεγαλύτερα συνδικάτα της Ιταλίας, Cgil Cisl και Uil, προκήρυξαν δίωρη στάση εργασίας, σήμερα το απόγευμα, σε όλη την περιοχή της Τοσκάνης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας και οργής για το νέο αυτό δραματικό συμβάν σε χώρο εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

