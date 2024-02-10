Η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Αναλένα Μπέρμποκ προειδοποίησε σήμερα έναντι μιας ενδεχόμενης επίθεσης του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, στη νότια Γάζα, που θα οδηγούσε σε μια «εξαγγελλόμενη ανθρωπιστική καταστροφή».

«Η απελπισία στη Ράφα είναι ήδη αδιανόητη. 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι αναζητούν εκεί καταφύγιο από τις μάχες σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο. Μια επίθεση του ισραηλινού στρατού εναντίον της Ράφα θα ήταν μια εξαγγελλόμενη ανθρωπιστική καταστροφή», επισήμανε η Μπέρμποκ σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο X (πρώην Twitter).

Η διεθνής κοινότητα εκφράζει την ανησυχία της αφότου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να «προετοιμάσει» μια επίθεση εναντίον της Ράφα, τελευταίου καταφύγιου των εκτοπισμένων του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην Ουάσιγκτον, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως δεν έχουν δει προετοιμασίες που να υποδηλώνουν μια «μεγάλη επίθεση» ή «επικείμενη», προειδοποιώντας έναντι μιας «καταστροφής», φοβούμενοι ένα ανάλογο σενάριο με εκείνο που εκτυλίχθηκε στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

Η Χαμάς προειδοποίησε σήμερα ότι μια επίθεση εναντίον της Ράφα θα μπορούσε να προκαλέσει «δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες».

«Το Ισραήλ πρέπει να αμυνθεί έναντι του τρόμου της Χαμάς, όμως περιορίζοντας όσο είναι δυνατόν τα βάσανα του άμαχου πληθυσμού», τόνισε η Μπέρμποκ.

Η ίδια επανέλαβε τις εκκλήσεις της Γερμανίας υπέρ της εφαρμογής μιας κατάπαυσης του πυρός, προκειμένου «οι Ισραηλινοί όμηροι εντέλει να απελευθερωθούν» και ανακοίνωσε πως θα μεταβεί εκ νέου την επόμενη εβδομάδα στο Ισραήλ για να συζητήσει το θέμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

