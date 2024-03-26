Για απώλεια της ισχύος του φορτηγού πλοίου που έπεσε στη γέφυρα της Βαλτιμόρης κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφορικά με την αιτία που οδήγησε στο ατύχημα ενώ φέρεται το πλήρωμα να είχε ενημερώσει τις αρχές ότι είχε χάσει τον έλεγχο του πλοίου.

Ο Κυβερνήτης του Μέριλαντ, Γουές Μουρ, επιβεβαίωσε ότι το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου επικοινώνησε με τις αρχές και ενημέρωσε ότι το πλοίο είχε χάσει την ισχύ του.

Ειδικότερα, ο ίδιος ανέφερε ότι μετά από ένα τηλεφώνημα που έλαβε χώρα πριν από τη σύγκρουση, οι εργαζόμενοι σταμάτησαν τη κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα, με αποτέλεσμα να σωθούν ζωές.

Maryland Governor Wes Moore briefs reporters on Key Bridge collapse in Baltimore:



• Appears to be an accident

• Working closely with feds

• Ship’s crew warned of power issue

• Some cars were stopped from coming on the bridge when Mayday call came in pic.twitter.com/QqmOg5409w — Keith Boykin (@keithboykin) March 26, 2024

Παράλληλα, ο κυβερνήτης τους Μέριλαντ ανέφερε ότι «η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ένα ατύχημα, δεν έχουμε δει καμία αξιόπιστη απόδειξη τρομοκρατικής επίθεσης».

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) όταν το πλοίο Dali προσέκρουσε στη γέφυρα Francis Scott Key Bridge στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και οχήματα να βρεθούν στο νερό.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube δείχνει το πλοίο να πέφτει στη γέφυρα στο σκοτάδι και να τυλίγεται στις φλόγες με τους προβολείς των οχημάτων να διακρίνονται καθώς πέφτουν στο νερό.

🚨BREAKING: MARYLAND GOV DECLARES STATE OF EMERGENCY



A cargo ship appeared to have lost power moments before it crashed into the Key Bridge in Maryland causing it to collapse. pic.twitter.com/GGasQdgXWK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 26, 2024

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης στον ποταμό με τα αμερικανικά μέσα να αναφέρουν ότι είναι άγνωστος ο αριθμός των οχημάτων που βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Παράλληλα, το έργο των διασωστών αναμένεται να δυσκολέψει η στάθμη του νερου που ανεβαίνει.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν ανακοινώσει ότι δύο είναι οι διασωθέντες από τα νερά του ποταμού Πατάπσκο ενώ άλλοι έξι αγνοούνται.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής της Βαλτιμόρης, ο ένας εκ των δύο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε «πολύ σοβαρή κατάσταση» μετά τη διάσωσή του από τα νερά.

Ο δεύτερος αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες, καθώς δεν είχε τραυματισθεί.

Οι ομάδες διάσωσης αναζητούν «περισσότερα από επτά άτομα», δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Βαλτιμόρης.

Πρόσθεσε ότι ήταν ένα «πολύ μεγάλο συμβάν με πολύ μεγάλο αποτύπωμα».

«Οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές καθώς έχουμε περισσότερες πληροφορίες» είπε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί όλη την ημέρα.

Όλοι οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους και είναι ακόμη μέσα στο πλοίο.

Είπε επίσης ότι το σόναρ ανίχνευσε την παρουσία οχημάτων στο νερό, ωστόσο η αναζήτηση γίνεται πιο δύσκολη λόγω του φαινομένου της παλίρροιας.

«Παλεύουμε στο σκοτάδι. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε κάποιον εκεί που δεν έχουμε δει ακόμα» είπε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής.

Ποια είναι η γέφυρα

Η γέφυρα Francis Scott Key είναι μια τεράστια μεταλλική κατασκευή, τμήμα του Interstate 695 πάνω από τον ποταμό Patapsco, νοτιοανατολικά της μητροπολιτικής περιοχής της Βαλτιμόρης.

Χτίστηκε το 1977 και αναφέρεται τοπικά ως Key Bridge, αργότερα πήρε το όνομα του συγγραφέα του αμερικανικού εθνικού ύμνου.

Η γέφυρα έχει μήκος πάνω από 19 χλμ συνολικά.

Γιατί κατέρρευσε σαν χάρτινη

Ο μηχανικός Τζούλιαν Κάρτερ εξήγησε στο skynews γιατί η γέφυρα κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, γέφυρες σαν αυτή στη Βαλτιμόρη είναι «πολύ αδύναμες σε κάποια σημεία».

Προσθέτει ότι η «καταστροφική κατάρρευση» μεγάλου μέρους της οφείλεται στο ότι όλα είναι «αλληλένδετα» κατά μήκος της κατασκευής.

Άλλες μεγάλες γέφυρες μπορεί να έχουν κεντρικά σημεία, όπου υπάρχει αποσύνδεση από τα υπόλοιπα τμήματα.

Όμως, σε αυτή την περίπτωση η διασυνδεδεμένη φύση της γέφυρας σημαίνει πως «όταν αφαιρέσεις ένα μέρος της, όλο το σύστημα καταρρέει».

Ο κ. Κάρτερ λέει ότι η «ελαφριά κατασκευή» πιθανότατα δοκιμάστηκε κάποια στιγμή για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με πλοίο και μπορεί να πέρασε το τεστ την εποχή εκείνη.

Όμως τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν πλέον «διπλάσια έκταση».

Ο μηχανικός προσθέτει ότι αναμένει ότι πολλά λιμάνια και προβλήτες γεφυρών θα πρέπει να αξιολογηθούν κινδύνου για παρόμοιες καταστάσεις.

Πηγή: skai.gr

