Επτά άνθρωποι πνίγηκαν στη θάλασσα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας κατά την προσπάθειά τους να συλλέξουν την ανθρωπιστική βοήθεια που είχαν ρίξει αεροπλάνα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες, Δευτέρα, και ένας έβδομος υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ίδια πηγή και αυτόπτες μάρτυρες, ισραηλινά στρατεύματα περικύκλωσαν σήμερα το συγκρότημα του νοσοκομείου αλ Νάσερ στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα και άρματα μάχης έχουν περικυκλώσει το συγκρότημα από το πρωί, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες κάνοντας λόγο για πυροβολισμούς.

«Ο στρατός πολιορκεί το νοσοκομειακό συγκρότημα αλ Νάσερ», επεσήμανε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς σε ανακοίνωσή του. Σε αυτή αναφέρθηκε «σε βίαιες επιχειρήσεις γύρω (από το νοσοκομείο)», καθώς ο στρατός του Ισραήλ «προετοιμάζεται για επίθεση εναντίον του ιατρικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και εναντίον των χιλιάδων εκτοπισμένων που παραμένουν στο εσωτερικό του».

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος είχε αναφερθεί σε κινήσεις αρμάτων μάχης γύρω από το νοσοκομείο ήδη από την Κυριακή.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του AFP να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Τα ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν τακτικά επιχειρήσεις σε νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας, με τη δικαιολογία ότι αναζητούν Παλαιστίνιους μαχητές.

Ο στρατός επιχειρεί από τις 18 Μαρτίου γύρω και μέσα στο νοσοκομείο αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο νοσοκομειακό συγκρότημα στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου έχει ανακοινώσει πως έχει σκοτώσει περισσότερους από 150 Παλαιστίνιους μαχητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

