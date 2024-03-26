Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Ο βασιλιάς Κάρολος, συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα, θα παραστεί αυτή την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία για το Πάσχα των Αγγλικανών, ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.
Η λειτουργία για τη βασιλική οικογένεια παραδοσιακά θα τελεστεί στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εντός του Κάστρου του Ουίνδσορ.
Ο 75χρονος Κάρολος υποβάλλεται σε θεραπεία για αδιευκρίνιστη μορφή καρκίνου και απέχει από τις δημόσιες υποχρεώσεις του μέχρι νεωτέρας.
Οι ιδιωτικές ή κλειστές συναντήσεις του καθορίζονται ανά περίπτωση με βάση τις ιατρικές συμβουλές.
Παρόντα στην πασχαλινή λειτουργία θα είναι και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όχι όμως η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, που γνωστοποίησε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα την Παρασκευή ότι βρίσκεται στα αρχικά στάδια προληπτικής χημειοθεραπείας μετά από διάγνωση καρκίνου.
