Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η πολιτεία του Μέιρλαντ με απόφαση του κυβερνήτη Γουές Μουρ, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν ανθρώπους στα νερά του ποταμού Πατάπσκο, όπου βυθίστηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η γέφυρα Francis Scott Key, μετά την πρόσκρουση πάνω σε πυλώνα της του κοντέινερ Deli με σημαία Σιγκαπούρης.

Σε δήλωσή του ο κυβερνήτης αναφέρει: «Εργαζόμαστε με μια διυπηρεσιακή ομάδα για να αναπτύξουμε γρήγορα ομοσπονδιακούς πόρους από την κυβέρνηση Μπάιντεν. Είμαστε ευγνώμονες για τους γενναίους άνδρες και γυναίκες που καταβάλλουν προσπάθειες για να σώσουν όσους εμπλέκονται και προσευχόμαστε για την ασφάλεια όλων.

Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή με ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές οντότητες που πραγματοποιούν προσπάθειες διάσωσης καθώς συνεχίζουμε να αξιολογούμε και να ανταποκρινόμαστε σε αυτήν την τραγωδία».

«Πιθανώς πολλά θύματα»

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Βαλτιμόρης προειδοποίησε νωρίτερα ότι βρίσκεται ενώπιον περιστατικού με πιθανώς πολλά θύματα.

Ανακοινώσεις θα κάνει αργότερα η αστυνομία της Βαλτιμόρης.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα). Από την πρόσκρουση ξέσπασε φωτιά και στη συνέχεια μεγάλο τμήμα της γέφυρας Francis Scott Key Bridge στη Βαλτιμόρη κατέρρευσε.

Ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Βαλτιμόρης, Κέβιν Κάρτραϊτ, δήλωσε ότι πιστεύεται πως έως και 20 εργάτες, που βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα, έπεσαν στο ποταμό Πατάπσκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την ώρα της πρόσκρουσης πάνω στην Francis Scott Key Bridge βρίσκονταν επίσης οχήματα.

A ship crashed into the Francis Scott Key Bridge in America.#FrancisScottKeyBridge pic.twitter.com/FHwSGGdM7m — 〽️Metin Smn (@MetinSmn) March 26, 2024

Το πλοίο που έπεσε πάνω στη γέφυρα ονομάζεται Deli, έχει σημαία Σιγκαπούρης και μετέφερε εμπορευματοκιβώτια.

Την πρόσκρουση του πλοίου σε πυλώνα της γέφυρας επιβεβαίωσε και η πλοιοκτήτρια εταιρεία Synergy Marine Group: «Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος δεν έχουν καθοριστεί ακόμη» διευκρίνισε η εταιρεία, ενώ πρόσθεσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος του Dali όπως και οι δύο πλοηγοί που βρίσκονταν πάνω σε αυτό την ώρα του συμβάντος, είναι καλά στην υγεία τους.

The Francis Scott Key Bridge in Baltimore, Maryland which crosses the Patapsco River has reportedly Collapsed within the last few minutes after being Struck by a Large Container Ship; a Mass Casualty Incident has been Declared with over a Dozen Cars and many Individuals said to… pic.twitter.com/SsPMU8Mjph — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2024

Ο χειριστής του πυροσβεστικού σκάφους Andrew Doyle δημοσίευσε στο X: «Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτύπησε τη γέφυρα Key στη Βαλτιμόρη. Μέρος της γέφυρας έχει καταρρεύσει. Πολλά πυροσβεστικά και αστυνομικά σκάφη είναι καθ' οδόν»

Επίσημες πηγές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη την κατάρρευση, αλλά η αμερικανική ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτύπησε τη γέφυρα. Πιστεύεται ότι οι πρώτες ανταποκρίσεις προετοιμάζονται για ένα περιστατικό μαζικών απωλειών.

More photos of the Baltimore Key Bridge collapse. pic.twitter.com/DLohYg9f45 — Andrew Doyle (@doyle0213) March 26, 2024

Η κυκλοφορία στη γέφυρα, η οποία είναι τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Interstate 695, έκλεισε προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ποια είναι η γέφυρα

Η γέφυρα Francis Scott Key είναι μια τεράστια μεταλλική κατασκευή, τμήμα του Interstate 695 πάνω από τον ποταμό Patapsco, νοτιοανατολικά της μητροπολιτικής περιοχής της Βαλτιμόρης.

Χτίστηκε το 1977 και αναφέρεται τοπικά ως Key Bridge, αργότερα πήρε το όνομα του συγγραφέα του αμερικανικού εθνικού ύμνου.

Η γέφυρα έχει μήκος πάνω από 19 χλμ συνολικά.

Γιατί κατέρρευσε σαν χάρτινη

Ο μηχανικός Τζούλιαν Κάρτερ εξήγησε στο skynews γιατί η γέφυρα κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, γέφυρες σαν αυτή στη Βαλτιμόρη είναι «πολύ αδύναμες σε κάποια σημεία».

Προσθέτει ότι η «καταστροφική κατάρρευση» μεγάλου μέρους της οφείλεται στο ότι όλα είναι «αλληλένδετα» κατά μήκος της κατασκευής.

Άλλες μεγάλες γέφυρες μπορεί να έχουν κεντρικά σημεία, όπου υπάρχει αποσύνδεση από τα υπόλοιπα τμήματα.

Όμως, σε αυτή την περίπτωση η διασυνδεδεμένη φύση της γέφυρας σημαίνει πως «όταν αφαιρέσεις ένα μέρος της, όλο το σύστημα καταρρέει».

Ο κ. Κάρτερ λέει ότι η «ελαφριά κατασκευή» πιθανότατα δοκιμάστηκε κάποια στιγμή για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με πλοίο και μπορεί να πέρασε το τεστ την εποχή εκείνη.

Όμως τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν πλέον «διπλάσια έκταση».

Ο μηχανικός προσθέτει ότι αναμένει ότι πολλά λιμάνια και προβλήτες γεφυρών θα πρέπει να αξιολογηθούν κινδύνου για παρόμοιες καταστάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.