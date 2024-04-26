Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους δήλωσε πρόσφατα ότι δεν καταλαβαίνει γιατί η Ελλάδα και η Ισπανία αρνούνται να ενισχύσουν το Κίεβο με πυραύλους όπως αναφέρει το Politico.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε χθες μιλώντας στη Σία Κοσιώνη και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στην Ουκρανία ούτε S-300 ούτε Patriot, επιβεβαιώνοντας πάντως ότι «μάς ζητήθηκε και εξηγήσαμε γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «η Ελλάδα έχει στηρίξει την Ουκρανία ποικιλοτρόπως, με αμυντικό υλικό. Έχουμε πει όμως από την πρώτη στιγμή ότι δεν μπορούμε να διαθέσουμε οπλικά συστήματα τα οποία είναι κρίσιμα για την αποτρεπτική μας δυνατότητα.

Έχουμε πλεονάζον υλικό με το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, το έχουμε κάνει και θεωρώ ότι είναι η σωστή επιλογή. Και, στον βαθμό που μπορούμε να βρίσκουμε τέτοιο υλικό, θα εξακολουθούμε να το κάνουμε.

Τα συστήματα, όμως, αεράμυνας στα οποία αναφερθήκατε, είναι κρίσιμα συστήματα για την προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου και δεν πρόκειται να παραχωρηθούν στην Ουκρανία».

Όπως σχολιάζει το Politico, η Αθήνα αρνείται να δεσμευτεί για την παράδοση πυραύλων για λόγους ασφαλείας καθώς η κυβέρνηση ανησυχεί για τος προθέσεις της Τουρκίας.

Σήμερα, περίπου 50 ηγέτες θα έχουν συνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ σχετικά με τον συντονισμό της περαιτέρω στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

