Κατάρρευση γέφυρας στη Βαλτιμόρη: Δύο άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά - Παλεύουν στο σκοτάδι με παλίρροια οι διασώστες

Δύο είναι μέχρι στιγμής οι διασωθέντες από τα νερά του ποταμού Πατάπσκο, στη Βαλτιμόρη, μετά την κατάρρευση της γέφυρας γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής της Βαλτιμόρης, ο ένας εκ των δύο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε «πολύ σοβαρή κατάσταση» μετά τη διάσωσή του από τα νερά.

Ο δεύτερος αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες, καθώς δεν είχε τραυματισθεί.

Οι ομάδες διάσωσης αναζητούν «περισσότερα από επτά άτομα», δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Βαλτιμόρης.

Πρόσθεσε ότι ήταν ένα «πολύ μεγάλο συμβάν με πολύ μεγάλο αποτύπωμα».

«Οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές καθώς έχουμε περισσότερες πληροφορίες» είπε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί όλη την ημέρα.

Όλοι οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους και είναι ακόμη μέσα στο πλοίο.

Είπε επίσης ότι το σόναρ ανίχνευσε την παρουσία οχημάτων στο νερό, ωστόσο η αναζήτηση γίνεται πιο δύσκολη λόγω του φαινομένου της παλίρροιας.

«Παλεύουμε στο σκοτάδι. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε κάποιον εκεί που δεν έχουμε δει ακόμα» είπε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής.

Λευκός Οίκος: Οι καρδιές μας κοντά στις οικογένειες

Ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί στενά την κατάσταση και στις καρδιές όλων βρίσκονται οι οικογένειες των αγνοουμένων μετά από αυτό το τρομακτικό γεγονός, αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε.

«Η αμερικανική ακτοφυλακή διεξάγει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους αγνοούμενους» προστίθεται στην ανακοίνωση, την ώρα που ανώτατοι αξιωμάτουχοι του Λευκού Οίκου βρίσκονται σε επαφή με τον κυβερνήτη και το δήμαρχο προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

