Πέντε Κινέζοι πολίτες και ο Πακιστανός οδηγός τους σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση αυτοκτονίας που είχε στόχο το όχημά τους, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Πέντε Κινέζοι και ο ντόπιος οδηγός τους σκοτώθηκαν στην επίθεση», η οποία σημειώθηκε στην επαρχία Χάιμπερ Παστούνκβα, δήλωσε στο AFP ο Μουχάμαντ Αλί Γκανταπούρ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας.

Οι Κινέζοι είχαν αναχωρήσει από το υδροηλεκτρικό φράγμα του Ντασού, η κατασκευή του οποίου πραγματοποιείται εν μέρει από κινεζικό προσωπικό, και μπήκαν στο στόχαστρο της επίθεσης όταν βρίσκοντανη στο ύψος της πόλης Μπέσαμ, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Τον Ιούλιο του 2021, 9 Κινέζοι σκοτώθηκαν σε επίθεση κατά αυτοκινήτου που μετέφερε μηχανικούς, τοπογράφους και μηχανικούς συντήρησης, οι οποίοι εργάζονταν στην κατασκευή αυτού του φράγματος.

Η ασφάλεια των Κινέζων εργαζομένων σε διάφορα σχέδια υποδομών στο Πακιστάν προκαλεί εδώ και καιρό ανησυχίες στο Πεκίνο, το οποίο έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια στη χώρα αυτή.

Παράλληλα Πακιστανοί αξιωματούχοι δήλωσαν νωρίτερα σήμερα ότι μαχητές επιτέθηκαν σε πακιστανική ναυτική βάση σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν παραστρατιωτικό, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν και τους πέντε δράστες της επίθεσης, ανταποδίδοντας τα πυρά.

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, στη βάση του Τουρμπάτ στο νοτιοδυτικό Πακιστάν ήταν η δεύτερη μαχητών της εθνότητας των Βελούχων σε στρατιωτική εγκατάσταση που σημειώνεται τις τελευταίες μέρες.

"Αποτρέψαμε μια τεράστια απώλεια", ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Πακιστανού πρωθυπουργού Σεμπχάζ Σαρίφ.

Εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού του Πακιστάν δήλωσε ότι και οι πέντε που επιτέθηκαν σκοτώθηκαν όταν προσπάθησαν να εισβάλουν στη βάση.

Επίσης σκοτώθηκε ένας παραστρατιωτικός, αναφέρεται σε ανακοίνωση των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων.

Την ευθύνη για την επίθεση αυτή ανέλαβε ο Απελευθερωτικός Στρατός των Βαλούχων (BLA), η πιο γνωστή από διάφορες αυτονομιστικές ομάδες στο Μπαλουχιστάν.

Ο BLA έχει στο παρελθόν εμπλακεί σε επιθέσεις σε πακιστανικά και κινεζικά συμφέροντα στην περιοχή αυτή και αλλού.

Η Κίνα έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις στην πλούσια σε ορυκτά νοτιοδυτική επαρχία Μπαλουχιστάν, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν και το Ιράν, μεταξύ των οποίων στην ανάπτυξη του λιμανιού της Γκουαντάρ, παρά την για δεκαετίες δραστηριότητα αυτονομιστών στην περιοχή.

Η ναυτική βάση είναι σημαντική για τον Οικονομικό Διάδρομο Κίνας-Πακιστάν που περιλαμβάνει δρόμους και ενεργειακά σχέδια και αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ "Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος".

Την περασμένη εβδομάδα οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι απώθησαν επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό και πυρά μαχητών του BLA σε συγκρότημα εντός του Γκουαντάρ, στην οποία σκοτώθηκαν δύο στρατιώτες και οι οκτώ δράστες της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.