Φόβοι για πολλούς νεκρούς μετά την κατάρρευση γέφυρας Βαλτιμόρη. Προγήθηκε η πρόσκρουση πλοίου κοντέινερ πάνω στη γέφυρα, που προκάλεσε σημαντικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα). Από την πρόσκρουση ξέσπασε φωτιά και στη συνέχεια μεγάλο τμήμα της γέφυρας Francis Scott Key Bridge στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ κατέρρευσε.

Οχήματα έχουν πέσει στο νερό.

Ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Βαλτιμόρης, Κέβιν Κάρτραϊτ, δήλωσε ότι πιστεύεται πως έως και 20 εργάτες, που βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα, έπεσαν στο ποταμό Πατάπσκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την ώρα της πρόσκρουσης πάνω στην Francis Scott Key Bridge βρίσκονταν επίσης οχήματα.

Το πλοίο που έπεσε πάνω στη γέφυρα ονομάζεται Deli, έχει σημαία Σιγκαπούρης και μετέφερε εμπορευματοκιβώτια.

Την πρόσκρουση του πλοίου σε πυλώνα της γέφυρας επιβεβαίωσε και η πλοιοκτήτρια εταιρεία Synergy Marine Group: «Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος δεν έχουν καθοριστεί ακόμη» διευκρίνισε η εταιρεία, ενώ πρόσθεσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος του Dali όπως και οι δύο πλοηγοί που βρίσκονταν πάνω σε αυτό την ώρα του συμβάντος, είναι καλά στην υγεία τους.

Ο χειριστής του πυροσβεστικού σκάφους Andrew Doyle δημοσίευσε στο X: «Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτύπησε τη γέφυρα Key στη Βαλτιμόρη. Μέρος της γέφυρας έχει καταρρεύσει. Πολλά πυροσβεστικά και αστυνομικά σκάφη είναι καθ' οδόν»

Επίσημες πηγές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη την κατάρρευση, αλλά η αμερικανική ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτύπησε τη γέφυρα. Πιστεύεται ότι οι πρώτες ανταποκρίσεις προετοιμάζονται για ένα περιστατικό μαζικών απωλειών.

Η κυκλοφορία στη γέφυρα, η οποία είναι τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Interstate 695, έκλεισε προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ποια είναι η γέφυρα

Η γέφυρα Francis Scott Key είναι μια τεράστια μεταλλική κατασκευή, τμήμα του Interstate 695 πάνω από τον ποταμό Patapsco, νοτιοανατολικά της μητροπολιτικής περιοχής της Βαλτιμόρης.

Χτίστηκε το 1977 και αναφέρεται τοπικά ως Key Bridge, αργότερα πήρε το όνομα του συγγραφέα του αμερικανικού εθνικού ύμνου.

Η γέφυρα έχει μήκος πάνω από 19 χλμ συνολικά.

