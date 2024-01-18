Με την υποβολή πρότασης ψηφίσματος από τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (SPD, Πράσινοι, FDP) για τη στήριξη των αγροτών, αλλά χωρίς κάποια μεταβολή σχετικά με τη σταδιακή ακύρωση της επιδότησης του αγροτικού ντίζελ, ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συζήτηση στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο για την αγροτική πολιτική. Οι αγρότες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους και προειδοποιούν για νέες κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα.

Μιλώντας από το βήμα της Bundestag, ο υπουργός Αγροτικής Οικονομίας Τζεμ Έτσντεμιρ ζήτησε διακομματικές λύσεις για την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος στον κλάδο της αγροτικής παραγωγής. «Έχουμε τώρα την ευκαιρία να εργαστούμε από κοινού εποικοδομητικά προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η γερμανική γεωργία θα έχει προοπτική. Οι αγρότες μπορούν να προστατεύουν το κλίμα, τη φύση και τα ζώα και ταυτόχρονα να παράγουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας. Αλλά θα πρέπει κάποιος να πληρώσει για την προσπάθεια», δήλωσε ο υπουργός και έδωσε έμφαση κυρίως στην ανάγκη διασφάλισης αξιόπιστης χρηματοδότησης για μετατροπή των στάβλων, προκειμένου η κτηνοτροφία να εγγυάται την καλή διαβίωση των ζώων και ενίσχυσης της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα μέχρι τη λιανική πώληση. Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα πρέπει να ανατεθεί σχετική έρευνα στο Ομοσπονδιακό Γραφείο κατά των Καρτέλ.

Στο ψήφισμα που κατέθεσαν οι τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες, γίνεται ακόμη λόγος για μείωση της γραφειοκρατίας και για «πολιτική δέσμευση ώστε να καταγράψουμε συγκεκριμένα έργα το α’ τρίμηνο του 2024, τα οποία θα δώσουν ασφάλεια και ανακούφιση στον αγροτικό σχεδιασμό και να υιοθετηθούν τα κατάλληλα μέτρα μέχρι το καλοκαίρι».

«Η κυβέρνηση κυβερνά εναντίον του λαού», απάντησε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU ) Φρίντριχ Μερτς, παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά. Ο κ. Μερτς υποστήριξε ότι η πλειοψηφία δεν στηρίζει ούτε την αγροτική ούτε τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και ότι με αυτόν τον τρόπο «τίθεται σε ολοένα και μεγαλύτερο κίνδυνο η εμπιστοσύνη στους κρατικούς θεσμούς» και κάλεσε τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να ασχοληθεί «κατεπειγόντως και με μεγάλη φροντίδα» με τις διαμαρτυρίες των αγροτών και την αντίδραση του κόσμου. «Συνετιστείτε με την πολιτική σας, πριν ένα κομμάτι της χώρας μας ήδη φέτος καταστεί ακυβέρνητο», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος εμμέσως στο ενδεχόμενο επικράτησης της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) σε κρατιδιακές εκλογές που διεξάγονται εντός του έτους. Ειδικά σχετικά με τις διαδηλώσεις, ο Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για «έκφραση δυσαρέσκειας και απογοήτευσης» και για «διαμαρτυρία του συνόλου της γερμανικής υπαίθρου».

Ο πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αγροτών Γιοάχιμ Ρούκβιντ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από την εξέλιξη της συζήτησης στην Bundestag, και προειδοποίησε εκ νέου ότι, εάν οι προγραμματισμένες περικοπές στην επιδότηση του αγροτικού ντίζελ δεν ακυρωθούν, από την ερχόμενη Δευτέρα θα γίνουν «νέες, εκτεταμένες» κινητοποιήσεις. «Οι διαδηλώσεις μέχρι τώρα ήταν μόνο οι προσεισμοί», δήλωσε ο κ. Ρούκβιντ. «Αν δεν αλλάξει κάτι, μπορεί να υπάρξει έκρηξη. Από την ερχόμενη Δευτέρα, θα συνεχίσουμε με ενέργειες σε ολόκληρη την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία», τόνισε, με το βλέμμα και στην αποψινή συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Bundestag, κατά την οποία θα τεθούν ζητήματα αντοχής του προϋπολογισμού σε σχέση με τα αγροτικά αιτήματα.

Οι αγρότες βρίσκονται σε ετοιμότητα και για κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης «Πράσινη Εβδομάδα», η οποία ανοίγει την Παρασκευή τις πύλες της στο Βερολίνο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

