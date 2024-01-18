Δέκα νεκροί στη νότια Συρία από πλήγματα που φέρεται ότι πραγματοποιήθηκαν από την Ιορδανία

Αεροπορικές επιδρομές, που φέρεται ότι πραγματοποιήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί από την Ιορδανία, στοίχισαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους, περιλαμβανομένων παιδιών, σύμφωνα με τοπικά συριακά μέσα ενημέρωσης και παρατηρητές της σύγκρουσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από τις ιορδανικές αρχές.

Ο στρατός της Ιορδανίας έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες μια εκστρατεία εναντίον εμπόρων ναρκωτικών έπειτα από συγκρούσεις τον περασμένο μήνα με δεκάδες άτομα ύποπτα για σχέσεις με φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές, τα οποία μετέφεραν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών μέσω των συνόρων με τη Συρία, μαζί με όπλα και εκρηκτικά.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης Sham F.M. μετέδωσε ότι ιορδανικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν δύο σπίτια στην πόλη Αρμάν στη νότια επαρχία Σουβάιντα, με αποτέλεσμα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ο Suwayda24, ένας συριακός ειδησεογραφικός ιστότοπος που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην επαρχία, ανέφερε πως ταυτόχρονες αεροπορικές επιδρομές στη διάρκεια της νύκτας έπληξαν συνοικία της Αρμάν, στο νοτιοανατολικό τμήμα της επαρχίας, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τις επιδρομές σκοτώθηκαν 10 άμαχοι -δύο παιδιά, πέντε γυναίκες και τρεις άνδρες. Ωστόσο η πηγή αυτή δεν έκανε λόγο για ιορδανικά πλήγματα.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, το οποίο παρακολουθεί τον πόλεμο στη Συρία, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από ιορδανικά πλήγματα στη Σουβάιντα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Η Ιορδανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της κατηγορούν για την αύξηση του λαθρεμπορίου την υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανική Χεζμπολάχ και άλλες φιλοϊρανικές οργανώσεις οι οποίες ελέγχουν μεγάλο μέρος της νότιας Συρίας.

Το Ιράν και η Χεζμπολάχ έχουν απορρίψει τις κατηγορίες ως δυτική συνωμοσία εναντίον της συμμάχου τους Συρίας, η οποία έχει επίσης αρνηθεί ότι εμπλέκεται σε παραγωγή και λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Η χώρα αυτή της Μέσης Ανατολής, που πλήττεται από τον πόλεμο, έχει γίνει κέντρο ενός λαθρεμπορίου ναρκωτικών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την Ιορδανία να είναι μια σημαντική οδός διαμετακόμισης προς τα πλούσια πετρελαιοπαραγωγικά κράτη του Κόλπου μιας συριακής παρασκευής αμφεταμίνης γνωστής ως captagon, έχουν κάνει γνωστό αμερικανοί και δυτικοί αξιωματούχοι της δίωξης ναρκωτικών.

