Σπάνιο βίντεο ντοκουμέντο του BBC δείχνει δύο έφηβα αγόρια στη Βόρεια Κορέα να καταδικάζονται σε 12 χρόνια καταναγκαστικών έργων επειδή παρακολούθησαν νοτιοκορεάτικες σειρές (K-dramas).

Το βίντεο, το οποίο φαίνεται να έχει γυριστεί το 2022, δείχνει δύο 16χρονα αγόρια με χειροπέδες μπροστά σε εκατοντάδες μαθητές σε ένα υπαίθριο στάδιο. Επίσης, στα πλάνα φαίνονται ένστολοι αξιωματικοί που επιπλήττουν τα αγόρια επειδή δεν «σκέφτονται σοβαρά τα λάθη τους».

Η Βόρεια Κορέα απαγορεύει τη μετάδοση και την παρακολούθηση ψυχαγωγικών εκπομπών από τη Νότια Κορέα. Παρόλα αυτά, κάποιοι είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν με αυστηρή τιμωρία και να παρακολουθήσουν τις συγκεκριμένες σειρές από τη Νότια Κορέα, οι οποίες έχουν τεράστιο παγκόσμιο κοινό.

Πλάνα όπως αυτό είναι σπάνιο, επειδή η Βόρεια Κορέα απαγορεύει τη διαρροή φωτογραφιών, βίντεο και άλλων αποδεικτικών στοιχείων της ζωής στη χώρα στον έξω κόσμο.

Αυτό το βίντεο δόθηκε στο BBC από το South and North Development (Sand), ένα ερευνητικό ινστιτούτο που συνεργάζεται με όσους έχουν διαφύγει από το Βορρά.

Το βίντεο καταδεικνύει το πόσο σκληρά τιμωρούν οι αρχές της χώρας τέτοια περιστατικά ενώ το κλιπ φέρεται να διανεμήθηκε στη Βόρεια Κορέα για ιδεολογική εκπαίδευση ως προειδοποίηση στους πολίτες για να μην παρακολουθούν «παρακμιακές ηχογραφήσεις».

Το βίντεο περιλαμβάνει έναν αφηγητή που επαναλαμβάνει την κρατική προπαγάνδα. «Η κουλτούρα του σάπιου καθεστώτος μαριονέτας έχει εξαπλωθεί ακόμη και στους εφήβους», λέει η φωνή, σε μια προφανή αναφορά στη Νότια Κορέα. «Είναι μόλις 16 ετών, αλλά κατέστρεψαν το δικό τους μέλλον», προσθέτει.

Στο παρελθόν, οι ανήλικοι που παραβίαζαν το νόμο με αυτόν τον τρόπο στέλνονταν σε στρατόπεδα εργασίας νέων αντί να φυλακίζονται και η τιμωρία ήταν συνήθως μικρότερη από πέντε χρόνια.

Το 2020, ωστόσο, η Πιονγκγιάνγκ θέσπισε νόμο που καθιστά την παρακολούθηση ή τη διανομή νοτιοκορεατικής ψυχαγωγίας τιμωρούμενη με θάνατο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Sand, Choi Kyong-hui, δήλωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ βλέπει τη διάδοση της νοτιοκορεάτικης κουλτούρας ως κίνδυνο για την ιδεολογία της.

«Ο θαυμασμός για την κοινωνία της Νότιας Κορέας μπορεί σύντομα να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του συστήματος... Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη μονολιθική ιδεολογία που κάνει τους Βορειοκορεάτες να σέβονται την οικογένεια Κιμ», είπε.

«Αν σε πιάσουν να παρακολουθείς ένα αμερικανικό δράμα, μπορείς να ξεφύγεις με μια δωροδοκία, αλλά αν παρακολουθήσεις ένα κορεάτικο δράμα, σε πυροβολούν», ανέφερε πηγή στο BBC .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.